CHP'li Torun: Hiçbir adayımızın ismi açıklanmamıştır

Yerel seçimlere ve aday belirleme süreçine dair yazılı bir açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, adayların belli olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

'EN DOĞRU ADAYLARI BELİRLEYECEĞİMİZDEN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'

CHP'nin henüz hiçbir belediye başkanı adayının ismini açıklamadığını, medyada bu konuda çıkan haberlerin, gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Torun, başvuruda bulunan çok sayıda aday adayı olduğunu kaydetti. Torun, "Aday belirleme sürecimiz devam ediyor. Bu süreç sonunda en doğru adayları belirleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

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Yaptığı açıklamada çok sayıda aday adayı başvurusu olduğunu belirten Torun, "Bütün aday adayı arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ancak yarış sürüyor. Ön seçim dahil çok çeşitli yöntemlerle adayımızı belirleyeceğiz ve akabinde ilan edeceğiz. Bir oy fazla oy alacak arkadaşımızı tespit etmek üzere kılı kırk yararak çalışıyoruz. Kimse genel merkez açıklamaları dışında yapılan yorumları dikkate almasın. Partimize ilgi gösteren medya mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Adaylarımızı genel merkezin onayıyla açıklamak için medyanın da aday adayı arkadaşlarımızın da biraz daha sabretmesi gerekiyor" dedi.