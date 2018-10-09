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20:37 09 Ekim 2018
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

    CHP'li Torun: Hiçbir adayımızın ismi açıklanmamıştır

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, belediye başkan adaylarının belli olduğuna dair çeşitli basın yayın organlarında yer alan haberleri yalanladı.

    CHP mitingi
    © AFP 2018 /
    CHP'den yerel seçim açıklaması: Belediye başkanı adayları arasında sürpriz isimler olabilir
    Yerel seçimlere ve aday belirleme süreçine dair yazılı bir açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, adayların belli olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

    'EN DOĞRU ADAYLARI BELİRLEYECEĞİMİZDEN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'

    CHP'nin henüz hiçbir belediye başkanı adayının ismini açıklamadığını, medyada bu konuda çıkan haberlerin, gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Torun, başvuruda bulunan çok sayıda aday adayı olduğunu kaydetti. Torun, "Aday belirleme sürecimiz devam ediyor. Bu süreç sonunda en doğru adayları belirleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Evrim Aydın
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    'ÖN SEÇİM DAHİL ÇOK ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE ADAYIMIZI BELİRLEYECEĞİZ'

    Yaptığı açıklamada çok sayıda aday adayı başvurusu olduğunu belirten Torun, "Bütün aday adayı arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ancak yarış sürüyor. Ön seçim dahil çok çeşitli yöntemlerle adayımızı belirleyeceğiz ve akabinde ilan edeceğiz. Bir oy fazla oy alacak arkadaşımızı tespit etmek üzere kılı kırk yararak çalışıyoruz. Kimse genel merkez açıklamaları dışında yapılan yorumları dikkate almasın. Partimize ilgi gösteren medya mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Adaylarımızı genel merkezin onayıyla açıklamak için medyanın da aday adayı arkadaşlarımızın da biraz daha sabretmesi gerekiyor" dedi.

     

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    Etiketler:
    CHP'nin 2019 Yerel Seçimleri'ne yönelik olarak aday belirleme süreci, 2019 Yerel seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye
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