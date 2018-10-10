Ankara Garı'nda 10 Ekim anması

Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen barış mitinginde IŞİD tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısında 103 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce insan yaralandı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın aktardığı habere göre, 10 Ekim Ankara Gar katliamının üçüncü yılında saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralılar ve katliama tepki göstermek isteyenler Ankara Gar'ının önünde bir araya gelmek istedi.

Ankara Katliamı'nın 3. yıldönümü de toplumsal muhalefet Tren Garı önünde bir arada: "Bu ülkeye mutlaka ama mutlaka barış, demokrasi, özgürlük gelecek" #10EkimAnkaraKatliamı pic.twitter.com/SXqndSg3d0 — sendika.org (@sendika_org) October 10, 2018

​Ankara Garı'na çıkan tüm ana ve bağlantı yolları polis tarafından kapatıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye TOMA ve yüzlerce çevik kuvvet ekibi getirildi.

Çevik kuvvet ekipleri ilk başta katliamın gerçekleştiği yere yalnızca ellerinde olan listelerde adları olan yaralı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının alınacağını söyledi. Tepkilerin ardından, polis anmaya geçişlere izin verdi.