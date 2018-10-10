Akkuyu’nun ilk ünitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünde açılabilir

© AA / Sezgin Pancar Akkuyu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Akkuyu Mersin’in gururu olacak

RIA Novosti muhabiri Alyona Palajçenko'ya açıklamalarda bulunan Galançuk, "Mart sonlarında, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin yapımı için izin aldık ve son 6 ayda birçok şey yaptık. Hükümetler arası anlaşmaya göre ilk ünitenin teslimi, Türkiye'nin tüm yapım izinlerini verdikten en geç 7 yıl sonra gerçekleşmeli. Bununla birlikte önümüzde çok iddialı bir hedef var: nükleer santralin ilk ünitesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 2023'te çalıştırmak" ifadelerini kullandı.

Şirketin, ilk ünitenin yapımını bu tarihe kadar tamamlamak için elinden geleni yaptığını kaydeden Galançuk, "Bununla birlikte, her zaman olduğu gibi, güvenlik kurallarına uyulması belirleyici bir öncelik olmaya devam ediyor" dedi.

Ayrıca ikinci ünite için tüm dokümanların yetkili kurumlara teslim edildiğini dile getiren Galançuk, "Dokümanlar inceleniyor. Akkuyu NGS'nin diğer tüm ünitelerin aynı teknik çözümler temelinde inşa edileceği dikkate alınırsa dokümanların incelenme ve ikinci ünite için yapım izninin verilme sürecinin ilkine göre daha az zaman alacağını umuyoruz. Dokümanlar hazırlanırken ilk izin paketin hazırlanması sürecinden çıkarılan dersler dikkate alındı" diye ekledi.