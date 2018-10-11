Denizli'de 6'sı Suriyeli 7 kişi, 14 yaşında çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasıyla ilgili olarak 1'i Türk, 6'sı Suriyeli 7 kişinin tutuklandığını, 3 kişinin ise arandığını açıklandı.

Denizli'nin Kale ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen biri Türk, 6'sı Suriye uyruklu 7 kişi tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçen salı günü, Kale Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar ve müracaatta, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik 10 kişinin nitelikli cinsel istismar suçunu işledikleri iddia edildi. Bunun üzerine derhal, Kale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Mağdurun cinsel istismara dair raporları aldırıldı. Beyan doğrultusunda şüphelilerden 1'i Türk vatandaşı, 6'sı ise Suriye uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı. Bu kişiler, Kale Sulh Ceza Hakimliği'nce, sorgularının ardından tutuklandı. Olaya karıştıkları iddia edilen diğer 3 kişinin ise kimliklerinin tespiti ve yakalanmaları için çalışmalar sürüyor."