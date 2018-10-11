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20:44 11 Ekim 2018
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    'Bir Umut Yeter' dizisi

    Kanal D, 'Bir Umut Yeter' adlı dizide geçen replik nedeniyle Çerkeslerden özür diledi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun Kanal D'de yayınlanan 'Bir Umut Yeter' isimli dizide yer alan bir sahnede Çerkeslerle ilgili olarak ayrımcılık ve nefret suçu içeren ifadelerin kullanılmasına tepki göstermesi sonrasında, Kanal D yönetimi özür diledi.

    Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
    © AA /
    RTÜK'e en çok şikayet edilen dizi: Çukur
    Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Kanal D televizyon kanalında yayınlanan "Bir Umut Yeter" dizisinde yer alan bir sahnede Çerkesler bağlamında ayrımcılık ve nefret suçu içeren ifadelerin kullanılmasına tepki gösterdi.

    Dizide geçen replikte yer alan "Bunun sütü bozuk. Annesi şöförün yeğeniydi çok güzeldi. Tam bir çerkes kızı" ifadelerinin ardından Kanal D yönetimi Çerkes derneklerinden özür diledi.

    ​'YARATTIĞIMIZ HASSASİYET İÇİN ÖZÜR DİLEMEYİ BORÇ BİLİRİZ'

    Kanal yönetimi yaptığı yazılı açıklamada, "6 Ekim 2018 Cumartesi akşamı yayınlanan Bir Umut Yeter isimli dizimizin 2.bölümünde, Çerkes vatandaşlarımızın tepkisine sebep olan hususlar bulunduğunu kamuoyundan öğrenmiş bulunuyoruz.

    Konu incelendiğinde; bir kasıtla yapılmamış, tesadüfen bağımsız diyalogların birbiriyle illiyetli olduğu ve Çerkes vatandaşlarımızı hedef aldığı izlenimini verdiğini gelen tepkilerden anlamış bulunuyoruz.

    Kanal D ve MF Yapım ailesi, senaristimiz Melis Civelek ve tüm oyuncularımız olarak hiçbir vatandaş ayrımı yapmadan tüm Türkiye'yi sevgi ve saygıyla kucakladığımızı belirtmek isteriz.

    Konuyla ilgili tüm Çerkes vatandaşlarımız ve ilgili derneklerden, istemeden ve gözden kaçarak yarattığımız hassasiyet için özür dilemeyi borç biliriz" ifadeleri yer aldı.

    'SÜTÜ BOZUK'

    KAFFED dün yaptığı açıklamada, "Bu yayın şekli ve içeriği, Anayasaya, Türk Ceza Kanunu'na ve diğer ilgili mevzuata da aykırılık teşkil ettiği gibi, aynı zamanda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından belirlenen "Yayıncılık İlkeleri" ve "Yayıncılık Etik İlkeleri"ne açık aykırılık oluşturmaktadır. "Sütü bozuk" gibi ırkçı ifadeleri barındıran söz konusu seviyesiz yayın, etnik ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gibi aynı zamanda kadına karşı ayrımcılık yasağını da doğrudan ve net bir şekilde ihlal etmektedir" denilmişti.

     

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    Etiketler:
    Kanal D Çerkeslerden özür diledi, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), MF Yapım, Kanal D, Melis Civelek, Türkiye
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