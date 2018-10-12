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16:02 12 Ekim 2018
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    Dünya Yardım Fonu'ndan Suriyelilere gelen yardım

    Suriyelilere gelen yardım kolisi mahalleyi karıştırdı: Onlara var da bize niye yok?

    DHA
    Türkiye
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    İzmir'in Konak ilçesinde, Dünya Yardım Fonu'nun kolilerini gören mahalle sakinleri, 'Suriyelilere var da neden bize yok?' diyerek görevlilere tepki gösterdi. İhbar üzerine gelen polisin kolilerin uluslararası bir yardım kuruluşundan geldiğini anlatmasıyla mahalleli dağıldı. Öte yandan mahallede sadece iki evde Suriyelilerin yaşadığını öğrenildi.

    Suriyeliler
    © AA / Cem Genco
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    Konak Altıntaş Mahallesi 362 Sokak'ta, bir araçtan, üzerinde Avrupa Birliği, Kızılhaç ve Kızılay amblemleri olan yaklaşık 150 kolilik gıda ve giyim malzemesi indirildi. Kolileri gören mahalle sakinleri, sadece Suriyelilere yardım dağıtılacağı söylenince duruma tepki gösterdi. Aynı mahallede oturan, imam hatip lisesi çalışanı ve kolileri dağıtmakla sorumlu Suriyeli bir kişi ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce durum polise bildirildi.

    İhbar üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, yardım kolilerinin devlet tarafından finanse edilmediğini, uluslararası bir yardım kuruluşundan geldiğini anlatınca, mahalleli dağıldı. Tartışma sonrasında Anafartalar Polis Merkezi'ne götürülen Altıntaş Mahallesi Muhtarı Orhan Günay'ın ifadesi alınarak tutanak tutuldu.

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    Öte yandan mahallede sadece iki evde Suriyelilerin yaşadığını öğrenildi.

    CHP'Li BAYIR'DAN SORU ÖNERGESİ: SADECE 2 HANENİN SURİYELİ OLDUĞU BİR MAHALLEYE, AB'NİN FİNANSE ETTİĞİ YARDIM KOLİLERİNDEN 150-200 KADARININ İNDİRİLMESİNİN MANASI NEDİR?

    Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, konuyla ilgili Meclis'e soru önergesi verdi. Bayır, soru önergesinde, mahallede sadece 2 evde Suriyelilerin yaşadığını öğrendiğini belirterek, "Sadece 2 hanenin Suriyeli olduğu bir mahalleye, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yardım kolilerinden 150-200 kadarının indirilmesinin manası nedir? AB tarafından hazırlanan bu koliler, prosedüre uygun şekilde dağıtılmalıdır" dedi.

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    Etiketler:
    Suriyeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kızılhaç, Avrupa Birliği, Kızılay, Tacettin Bayır, Konak Altıntaş Mahallesi, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
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