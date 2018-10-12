Darbe sanığı tuğamiral, tahliyesi yerine altınlarını istedi

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde 'yurtta sulh konseyi' üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.
Savcının tutukluluk yönündeki mütalaasına karşı söz alan eski tuğamiral Sinan Sürer de tahliye talebinin olmadığını ancak eşinin ziynet eşyaları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.
Ziynet eşyalarını talep eden Sürer'in darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki sivillere ateş açtığı görüntüleri ortaya çıkmış, önceki savunmasında da "Elimde silah olması ateş ettiğim anlamına gelmez" ifadesini kullanmıştı.
ESKİ KURMAY BİNBAŞI DA EMANETE ALINAN DOLARLARINI İSTEDİ
Söz alan sanık eski kurmay binbaşı Ahmet Yıldız, darbe girişiminden sonra odasında yapılan aramada ele geçirilen ve adli emanete alınan 32 bin 500 doların kendisine geri verilmesini istedi. Yıldız, tahliye talebinde bulundu.
Sanık Yıldız, 28 Haziran'daki savunmasında Genelkurmay'da elinde silah olan görüntülerinin 'montaj' olduğunu öne sürmüştü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)