İYİ Parti kurucusu canlı yayında MHP'ye geçti: Sayın Bahçeli kollarını açtı

Oğuzhan Türk, MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelen, "İzlenen politikalardan dolayı rahatsızlık duyan, geçmişte bize kırgın ve kızgın olsa da pişmanlık duyan her arkadaşımı kucaklıyor yürekten selamlıyorum. İşte kapı sonuna kadar açık" şeklindeki davetin sorulması üzerine canlı yayında İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçeceğini açıkladı.
Av. Oğuzhan Türk canlı yayında Bahçeli'nin İyi Partililere yaptığı davet üzerine kurucusu olduğu İyi Parti'den istifa edip MHP'ye geçti:— Çağlar Cilara (@caglarcilara) October 12, 2018
"Devlet Bahçeli kollarını açtı ülkücülere de yakışan MHP'ye gitmektir."
Programın tamamı:https://t.co/o4zi3Payof pic.twitter.com/2xN5GRx6na
'İSTİFAMI VERİYORUM'
"İYİ Parti'nin içinde ülkücülerin çok ciddi rahatsızlığı var" diyen Oğuzhan Türk, "İYİ Parti'den istifamı veriyorum. Sayın Devlet Bahçeli kollarını açtı ülkücülere de yakışan gitmektir" dedi.
'BİNLERCE ÜLKÜCÜ MHP'YE GEÇMEYE ÇALIŞIYOR'
'MECLİS'İN EN ERKEK EGEMEN GRUBU İYİ PARTİ'DE'
Oğuzhan Türk, Meclis'in en erkek egemen ve yaşlı grubunun İYİ Parti'de olduğunu da söyleyerek partisini şöyle eleştirdi:
"Meclis'in en erkek egemen en yaşlı grubu İYİ Parti'de. İYİ Parti, ülkücü hareketi bölmek ve CHP'deki memnuniyetsiz seçmenin kafasını karıştırmak için ortaya çıktı. Hayalimiz, Ak Parti'nin yerine gelecek bir alternatif olmaktı ama İYİ Parti Ak Parti'nin değil, MHP'nin alternatifi olmaya çalışıp onun rolünü almaya çalışıyor."
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