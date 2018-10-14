AK Partili Yılmaz: Dış politikada taktik değiştiriyoruz

AK Parti, başta Avrupa olmak üzere yurtdışındaki siyasi partiler, finans çevreleri ve STK'larla temasa geçiyor.
"Türkiye'nin dışardaki algısı gerçekliğinden çok kopmuş ve makas çok açılmış durumda. Bu algıyı gerçeğe yaklaştırmak konusunda çaba sarf edeceğiz. Burada da en önemli önceliğimiz partiler arası diyalog kurmak olacak. Bizim üzerinde durduğumuz nokta, değişik ülkelerdeki partilerle AK Parti olarak diyaloğa geçmek. Kasım ayı içinde Almanya'daki siyasi partileri ziyaret etmeyi düşünüyorum. Bu ay içinde Moskova'ya gideceğim. Brüksel olacak. Çin'e gideceğiz. Gittiğimiz ülkelerde Türkiye'yi anlatacağız ve onları ülkemize davet edeceğiz. Yeni bir diyalog kanal açacağız Bunu sadece parti olarak değil, STK'lar medya, mahalli idareler buraları da teşvik edeceğiz, yurtdışındaki algıyı düzeltmeye yönelik girişimleri olacak. Bir taraftan da parti olarak dış dünyadaki STK'lar ile bizim STK'larımızın bir araya gelmesini sağlayacağız.
'EKONOMİ BİZİM İÇİN ÇOK KRİTİK BİR ALAN'
İkinci olarak, uluslararası terör konusunda çalışmalarımız olacak. PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadele. Bu da biraz algıyla alakalı. Bunlarla ilgili Türkiye'nin mücadelesine katkı vermek. Kamuoyu oluşturmak amacıyla temaslarımız olacak.
Yurt dışındaki vatandaşlarımız ve Türkiye ile gönül bağı olan insanlara da ulaşacağız. Bulundukları ülkelerde daha güçlü hâle nasıl gelirler, bizim bunlara katkımız nasıl olur? Onlar güçlendikçe Türkiye'nin yurt dışındaki gücüne nasıl katkı verirler. Bunlara çalışacağız."
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