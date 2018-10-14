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15:10 14 Ekim 2018
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    Muharrem İnce

    İnce'den 'İş Bankası' tepkisi: Malınız, mülkünüz ve bunları sonradan gelenlere bırakma hakkınız tehdit altında

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Türkiye
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    CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devredileceğine dair açıklamalarına tepki gösterdi. "Herkesi Anayasal hakları olan miras bırakma hakkına sahip çıkmaya çağırıyorum" diyen İnce, "Malınız, mülkünüz tehdit altında" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de desteklediklerini belirttiği, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İnce, "Yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 35. Maddesi'ne göre, 'herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz'" dedi.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin İş Bankası hisselerini inşallah Hazine'ye devredeceğiz
    İnce, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

    "Ayrıca, Türkiye tarafından 1950 yılında imzalanan ve 70 yıla yakın bir süredir iç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre, 'her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı' vardır.

    Yine, Anayasa'nın 134. Maddesine göre, bu maddeyle kurulan 'Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.'

    Bu hükümler ve miras hukukumuzun ilkeleri dikkate alındığında, İş Bankası hisseleri üzerinde başlatılan tartışmaların, aslında hukukla garanti altına alınmış temel haklarımıza karşı başlatılan bir saldırı olduğunu görüyoruz.

    'ASIL AMAÇ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK'

    Böyle bir eylem, öncelikle Türk Hukuk sistemi için bağlayıcı hükümleri içeren Anayasa'ya ve altında imzamız olan bir uluslararası sözleşmeye aykırıdır.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA / Fatih Kurt
    Bahçeli: CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri teklifine destek veririz
    İş Bankası hisseleri konusunda yeniden başlatılan tartışmanın asıl amacının gündemi değiştirmek olduğu açıktır. Ekonomi ve dış politikada yaşanan çöküşün sonuçlarının gözlerden kaçırma gayreti içindeler.

    Toplumda biriken öfkenin, asıl hedefinden saptırılıp, farklı hedeflere yönlendirilmesi yöntemi bir kere daha devreye sokulmak istenmektedir.

    Herkesi Anayasal hakları olan mülk edinme ve miras bırakma hakkına sahip çıkmaya çağırıyorum. Malınız, mülkünüz ve bunları sonradan gelenlere bırakma hakkınız tehdit altındadır.

    Özellikle, özgür mülkiyet edinme ortamında üreten ve kazanan kesimin, böyle bir ihlal karşısında susması demek, açılan bu yoldan yarın karşılarına çıkacak olumsuzlukları kabul etmesi demektir."

     

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    Etiketler:
    hisse, Türk Tarih Kurumu (TTK), Türk Dil Kurumu (TDK), Hazine Müsteşarlığı, İş Bankası, Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Türkiye
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