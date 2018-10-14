Diyanet'ten hac ve umreye yüzde 57 zam

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, hac ve umre organizasyonları için Türk Lirası'ndan vazgeçerek Suudi Arabistan Riyaline dönen Diyanet, 2018-2019 Hac ve Umre Organizasyonu programını açıkladı ve kayıtların başladığını duyurdu. Programda ücretlendirme de Riyal ile yapıldı. Bugünkü piyasaya göre Riyal/TL kuru yaklaşık 1.57 seviyesinde işlem görüyor.
Diyanet, "2018-2019 yılında Başkanlığımız Organizasyonu ile umreye gitmeyi tercih eden vatandaşlarımız tur programlarından kendine uygun olanı belirledikten sonra o tura ait banka turkodu ile Başkanlığımız ile anlaşmalı bankalardan birisine umre ücretini yatırdıktan sonra Müftülüklere müracaat ederek umre kayıtlarını yaptırabileceklerdir" açıklamasında bulundu.
İşlem ücretlerini dolardan Türk Lirası'na çeviren Diyanet, Aralık 2017'den itibaren umre işlemlerinin Suudi Arabistan Riyali ile yapılmasına karar vermişti. 2017 yılının Aralık ayında 1 Suudi Arabistan Riyali (SAR), yaklaşık 1.04 TL'den işlem görüyordu.
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