Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Çocuğun hem bilgisini, hem de manevi tarafını zenginleştirmek gerekir

© AA / Ahmet Okatalı Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okul liderliğine orkestra şefliği olarak bakıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde küresel rekabete dikkat çekerek "Bizim asıl derdimiz, küresel rekabet. Yani dünyayla rekabet etmek ve Türkiye'nin dünyada önünü açmak, iddia sahibi olan ülkeye dönüşmektir. Bugünkü hayata ve doğaya karşı pusu kuran bakış açısı karşısında daha medeni bir bakış açımız ya da net cevabımız yoksa, o zaman biz eğitimi gerçekten kendi doğası içerisinde konuşmuyoruz" dedi.

'ORTAK DİLİMİZ OLMAZSA ORTAK HAYALLERİMİZ OLMAZ'

Adapazarı ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Ortak Akıl Arama Konferansı"na katılan Ziya Selçuk, kentte eğitime yönelik faaliyetlerden gurur duyduğunu dile getirdi.

Eğitimcilerin gayretlerinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Selçuk, "Bütün illerimizde bu tür çalışmalar yapılmasını çok çok önemsiyorum. Çünkü ortak dilimiz olmazsa ortak hayallerimiz olmaz. Ortak hayallerimizin olabilmesi için önce dili düzelteceğiz, dil düzeldikçe düşünce, düşünce düzeldikçe hayaller düzelecek. O zaman biz koşmaya başlayacağız." diye konuştu.

'DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK KIRILMASI'

© AA / Serhan Başçuhadar Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bizim işimiz küresel rekabet

Selçuk, bilim ve teknolojinin, kendilerini son derece hızlı bir şekilde "dünyanın dördüncü büyük kırılması" dedikleri bir döneme taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yani dijital, fiziksel ve biyolojik olanın, üçünün aynı bedende buluşacağı bir çağdan söz ediliyor. Bu çağ bizim için elbette tedirgin edici ama içerisinde müjdeler de taşıyor. Eğer biz sadece bilinç düzleminde, sadece akıl yürütme, eleştirel düşünme gibi birkaç konu üzerinde, tahmin etme becerisi gibi birkaç konu üzerinde bir ülkenin eğitim başarısını ölçersek, çok sağlıklı ölçme yapmış olmayız. Bizim daha bütünsel bir değerlendirmeye, çocuklarımızı çift kanatlı büyütmeye ihtiyacımız var. Yani çocuğun hem bilgisi, becerisi, hem onun manevi tarafını da zenginleştirmek gerekir. Mükemmel dediğimiz kelimenin gereği neyse onu yapmak yolculuğunda olmamız gerekiyor. Eğer bu olmazsa sadece belli kazanımlar üzerine inşa edilmiş bir eğitim öğretim sürecinden söz edilir. O zaman da biz insan yetiştirmeyiz, beşer yetiştiririz."

'BİZİM ASIL DERDİMİZ KÜRESEL REKABET'

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Bakan Selçuk, "Bizim asıl derdimiz, küresel rekabet. Yani dünyayla rekabet etmek ve Türkiye'nin dünyada önünü açmak, iddia sahibi olan ülkeye dönüşmektir. Bugünkü hayata ve doğaya karşı pusu kuran bakış açısı karşısında daha medeni bir bakış açımız ya da net cevabımız yoksa, o zaman biz eğitimi gerçekten kendi doğası içerisinde konuşmuyoruz. Sadece belli kazanımlar, müfredatlar ve beceriler üzerinden eğitimi konuşuyoruz demektir." ifadelerini kullandı.

Bir bakanlığın, teşkilatın gerçekten eğitim sistemini çok hızlı ve mükemmel biçimde dönüştürmesinin kolay olmadığını dile getiren Selçuk, "Aslında bir bakanlığın ya da ekibinin Milli Eğitim Bakanlığının bugünkü yapısını dönüştürmesi çok zor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ortaya koyduğu iradeyle bunu yapabileceğimizden çok eminim. Çünkü bu, bu tür bir liderlikle gelişebilecek bir şey. Diğer türlü bütün bakanlıklarımızın, Türkiye'deki toplumun tamamının katkısı olmaksızın, bunun altından kalkmak biraz zor" vurgusu yaptı.