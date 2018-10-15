Temmuz'da işsiz sayısı 88 bin arttı: İşsizlik yüzde 10.8 oldu

İşsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan artarak yüzde 10.8 oldu. İşsiz sayısı 88 bin kişi artışla 3 milyon 531 bin kişiye ulaştı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 11'de kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz dönemi İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişi oldu.

© AA / Onur Çoban İşsizlik çift haneye yükseldi

İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 10.8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 12.9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1.2 puanlık azalış ile yüzde 19.9 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 0.1 puanlık artış ile yüzde 11 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık artış ile yüzde 48.2 oldu.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 34.3

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 247 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 755 bin kişi arttı.

© AA / TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 10.8'e yükseldi.

İstihdam edilenlerin yüzde 19.7'si tarım, yüzde 19.5'i sanayi, yüzde 6.9'u inşaat, yüzde 53.9'u ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1.2 puan, inşaat sektörünün payı 0.7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.8 puan, hizmet sektörünün payı 1.1 puan arttı.

İşgücü 2018 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 596 bin kişi artarak 32 milyon 796 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.3 puanlık artışla yüzde 73.8, kadınlarda ise 0.4 puanlık artışla yüzde 34.7 olarak gerçekleşti.

Temmuz 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalarak yüzde 34.3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22.2 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 11'de kaldı.