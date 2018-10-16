Dündar, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Gazeteci Dündar, Cumhuriyet gazetesinde 2014'te kaleme aldığı köşe yazıları ve yazı dizisiyle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek.

© REUTERS / Fabrizio Bensch Erdoğan: Can Dündar bir ajan, iadesini istemek en doğal hakkımız

İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay katıldı. Davalılar Can Dündar, dönemin Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Orhan Erinç ile Yenigün Haber Ajansı'nı da avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan Erdoğan'ın avukatı Özay, davanın kabul edilmesini istedi. Davalı vekilleri ise davanın reddini talep etti.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, davalıları 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme, 10 bin lira manevi tazminatın 1 Temmuz 2014'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan alınarak davacıya verilmesine hükmederken, fazlaca tazminata ilişkin talebi reddetti.

Davacı Erdoğan'ın avukatlarının sunduğu dava dilekçesinde, Dündar tarafından 1 ve 8 Temmuz 2014'te kaleme alınan iki köşe yazısı ile "Arkadaş'ın babası" üst başlığıyla 3 Ağustos 2014'te yayımlanmaya başlayan ve 6 gün devam eden yazı dizisinin Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı anlatılarak, davalıların 50 bin lira manevi tazminat ödemesi istenmişti.