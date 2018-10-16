Gazeteciler Can Dündar ile İlhan Tanır için kırmızı bülten kararı

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan ve karara bağlanan davada firari oldukları için dosyaları ayrılan Can Dündar ile İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

© AFP 2018 / OZAN KOSE Cumhuriyet iddianamesi 151 gün sonra hazırlandı: 19 kişiye PKK, FETÖ ve DHKP-C'ye destek suçlaması

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan katılan olmadı.

Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, ifadeleri alınamayan sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, sanıklar Dündar ve Tanır hakkında yakalama kararı bulunduğunu hatırlattı. Heyet, sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında ifadeleri alınamadığı gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Bu arada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada sanık olarak yargılanan Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar vermişti.