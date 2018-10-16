Erdoğan, 'Tayyipler Alemi' pankartı açan ODTÜ'lülerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde 'Tayyipler Alemi' karikatürünün yer aldığı pankartı açtıkları için gözaltına alınan öğrencilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşme, Erdoğan'ın öğrencilere geçtiğimiz günlerde yaptığı çay daveti üzerine gerçekleşti.

Milliyet gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre, ODTÜ mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karikatürünün olduğu pankart açan ve gözaltına alınan öğrenciler, daveti kabul ederek bugün Külliye'ye gitti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, Erdoğan'ın gözaltılardan duyduğu rahatsızlık duyduğunu söylediği belirtildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "ODTÜ'lü öğrencilere karşı açılan dava Cumhurbaşkanımızın avukatları tarafından geri çekilecektir" demişti.

NE OLMUŞTU?

ODTÜ mezuniyet töreninde pankartı taşınası nedeniyle 4 öğrenci tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Pankartı tören alanına götürmeye yardım ettiği ve pankartı bastığı belirtilen öğrenciler de dahil olmak üzere 5 kişiye dava açılmıştı.

Öğrencilere destek için karikatürü Twitter hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.