Uşakov: Dörtlü zirve yakında İstanbul’da gerçekleşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri arasında İstanbul’da dörtlü bir zirve gerçekleştirilmesi üzerinde anlaşıldığını, zirvenin yakın zamanda gerçekleştirileceğini söyledi.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Peskov: Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlıklar yapılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada dörtlü zirve üzerinde anlaşıldığını duyurdu.

Uşakov "Dörtlü zirve üzerinde anlaşıldı, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Şimdi zirvenin organizasyonu ve görüşmelerin çekirdeğini nelerin oluşturacağı gibi son hususlar üzerinde çalışılıyor" dedi.

"Yakın zamanda gerçekleşecek. Net tarih veremem" diyen Uşakov, görüşmede tarafların Suriye'yi ele alacağını, ancak görüşmenin detaylarının henüz netleşmediğini kaydetti.

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Uşakov, görüşmenin İstanbul'da gerçekleşmesi girişiminin de Türkiye'den geldiğini ifade etti.

Uşakov "Zirvenin gerçekleşeceği yerle ilgili girişim Türkiye'den geldi. Bu konu Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, bizim devlet başkanımız (Vladimir Putin) ve Almanya Başbakanı (Angela Merkel) arasındaki görüşmede ele alındı. Daha sonra konuya Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron da dahil oldu ve tarih üzerinde anlaşmaya başladılar" dedi.

Uşakov, zirvenin daha önce gerçekleştirilememesinin sebebinin de liderlerin programının uyuşmaması olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül'de İstanbul'da Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye liderleri arasında dörtlü bir zirve gerçekleştirileceğini ifade etmişti, ancak zirve gerçekleştirilmemişti.