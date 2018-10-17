29 Ekim'de açılacak 3. havalimanı için uyarılar: Acelenin anlamı yok, daha yüzlerce kalem eksik

Uğur Cebeci, "31 Aralık ne kadar doğru?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Tamam, açılış 29 Ekim de yapılacak. Bu elbette temsili bir açılış olacak. Kalan işleri hızlandıracak. Fazla hızlı olmaya gelmez" dedi.

Acelenin havacılıkta yerinin olmadığını belirten Cebeci, "Her acele ciddi bir sorun yaratabilir. Bence THY bu duruma daha fazla karşı çıkmalıdır" ifadesini kullandı.

Cebeci, havalimanının açılışı için mayıs ayının daha uygun bir tarih olduğunu savundu.

"O zaman güle oynaya taşınma gerçekleşir. Çok daha az riskli, çok daha iyi olur" görüşünü dile getiren Cebeci, devamında şunları kaydetti:

— Arkadaşım Fatih Altaylı'da havalimanının gezdirilen sınırlı bölgelerinde bunu hissetmiş ve yazmış… Onun satır aralarında da ciddi bir endişe var aslında. Dünyanın en büyük havalimanlarından birini inşa etmekle övünmek mümkün. Hızlı bir inşaat yapıldığını da gördük. Ama daha yüzlerce kalem eksik var. Terminalin bile güney cephesi tel örgülerle çevrildi, geçtiğimiz günlerde. Bir tarafta yoğun inşaat, tel örgüsüz yerlerde bir operasyon. Bu acelenin bir anlamı yok. Yükleniciler neredeyse söz verdikleri zamana yakın bir zamanda ciddi yol aldılar. Ama bu top yekün bir operasyona hazır olunduğu anlamına gelmiyor.

— Acele etme yüzünden Allah korusun bir kaza olursa üçüncü havalimanı, hiç hak etmediği bir lekeyle yaşamak zorunda kalır. Değil ölümle sonuçlanan bir kaza… Öyle bir şeyden bahsetmiyorum… Aklıma bile getirmiyorum. Bir kayma, pist dışına çıkış vs… bile olsa çok üzücü olur.