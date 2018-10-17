3. havalimanında 3 bin kişilik ORAT denemesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda 29 Ekim'deki açılış öncesi 'Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması' (ORAT) denemelerinin sonuncusu yapıldı.
İlk denemede 1000 kişi, ikinci denemede ise 3 bin kişi, İstanbul'a inen ya da İstanbul dışına gidecek yolcu rolü yaptı ve havalimanının operasyon akışı denendi.
Kopenhag ve Incheon havalimanlarından uzmanla birlikte iki yılı aşkın süredir devam eden ORAT çalışmaları kapsamında eylül ayındaki ilk denemede 1000 sahte yolcu, 2 bin bagaj, 2 adet gerçek uçak, 50 Yer Hizmet Ekipmanı kullanılmıştı.
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