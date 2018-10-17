Altan kardeşler ile Ilıcak'ın cezasının gerekçesi açıklandı: Darbeye toplumsal zemin hazırlamak

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin yazdığı 42 sayfalık gerekçeli kararda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sanıklar hakkında hazırladığı iddianame, sanıkların eylemleri, yerel mahkemenin hükmü, İstinaf Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında savcılık tarafından verilen mütalaa, Türk Ceza Hukuku'nda terör kavramı ile FETÖ/PDY'nin kuruluş tarihi ve darbe teşebbüsünün FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirildiğine dair delillere yer verildi.
Gerekçeli kararda, 2013 yılından itibaren yine örgüte ait yayın organları üzerinden silahlı darbeye ilişkin sübliminal mesaj içeren birçok yayın yapıldığı, örgütün ilk darbe mesajını örgüt tabanına 2013 yılı Kasım ayında Zaman gazetesinin 'Zaman kardeşlik zamanı' başlıklı slogan adı altında hazırlanan reklam filmi ve afişleriyle verildiği kaydedildi.
'İKTİDARA ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİLDİ'
Gerekçeli kararda, söz konusu reklamla bir taraftan siyasal iktidara karşı aba altından sopa gösterilirken, diğer taraftan da örgüt üyelerine 'en son ihtimalin darbe olduğu' yönünde sübliminal mesaj verildiği vurgulandı.
DARBE GİRİŞİMİNE HAZIR OLUNMASI YÖNÜNDE 'SÜBLİMİNAL' MESAJ
Gerekçeli kararda, Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde yaptığı 'Kılıçların gölgesinde-498 Nağme' başlığıyla yayınlanan sözde vaazında ise kılıç kuşanan TSK içindeki örgüt üyelerine "düşmanla karşılaşıldığında kılıcın hakkını vermek gerektiği" mesajı ile birlikte "Öyleyse şimdiden tavrınızı ona göre ayarlamalısınız." şeklindeki sözleriyle, ileride gerçekleştirilecek bir darbe girişimine hazır olmaları yönünde subliminal mesaj verdiği kaydedildi.
Gerekçeli kararda, program sırasında verilen aralarda, ekranı tamamen kaplayan koyu yeşil bir fon üzerinde büyük harflerle "Bu şarkı can Erzincan TV'yi karartıp özgür medyayı susturmak isteyenlere gelsin" yazısının ardından 'Yine yeşillendi fındık dalları' şarkısı çalındığı, klibin yine koyu yeşil bir fon üzerine yine büyük harflerle "Anlayana sivri sinek saz, anlamayana…" yazısı ile sona erdiği, parça çalındıktan sonra katılımcıların kahkahalarla güldükleri, bu klibin programa verilen her arada yayınlandığı kaydedildi.
'ÖRGÜT TABANININ MOTİVASYONU SAĞLANMAYA ÇALIŞILDI'
Gerekçeli kararda, sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede ise bu programda hep birlikte darbe çağrışımıyla sübliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları, bu söylemler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Cumhurbaşkanını tehdit ettikleri, darbenin gerçekleşeceğini beyan ettikleri, darbe girişimini terör örgütünce fikir ve eylem birliği içerisinde olmadan bilmelerinin ve bir gün önce kamuoyu algısını şekillendirecek şekilde beyan etmelerinin ise mümkün olamayacağı, hiçbir demokratik düzende darbe girişimini desteklemenin veya darbeyle seçilmiş hükümeti tehdit etmenin basın ve ifade hürriyetiyle açıklanamayacağının belirtildiği anlatıldı.
'DARBEYİ ÖVÜCÜ SÖYLEM VE AÇIKLAMALARDA BULUNDULAR'
Gerekçeli kararda, 15 Temmuz 2016 günü YouTube üzerinden 4 saat 8 dakika süren bir video paylaşıldığı, Şemseddin Efe'nin hazırlayıp sunduğu canlı yayınlanan programa Abdulkerim Balcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün konuk olarak bağlandıkları, bu kişilerin darbe girişimi faaliyetlerinin başladığı ve devam ettiği sırada askeri darbeyi övücü söylem ve açıklamalarda bulundukları kaydedildi.
Gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:
'DARBE GİRİŞİMİNDEN AK PARTİ'Yİ SORUMLU TUTTULAR'
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararında, bu nedenlerle tutuksuz sanık Mehmet Altan ile tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek hakkında, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasına karar verildiği kaydedildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)