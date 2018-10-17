'İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkana giremez' dövizi asan işyeri sahibi serbest bırakıldı

İfadesi alınan 23 yaşındaki İ.O., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
İşyeri sahibi İ.O. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten işlem yapılacağı öğrenildi.
Merkezefendi'nin 15 Mayıs Mahallesi'ndeki dükkanında tost satan İ.O., iş yerinin camına ‘İran, Suriye ve Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz, girerse bu mekanda dayak yer' yazılı döviz asmıştı.
İş yerinin önünden geçen bir göçmen, dövizi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaşmış ve işyeri sahibine tepki yağmıştı.
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