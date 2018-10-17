'İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkana giremez' dövizi asan işyeri sahibi serbest bırakıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tost sattığı dükkanının camına 'İran, Suriye ve Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz, girerse dayak yer' yazılı döviz asan İ.O. gözaltına alındı. Dükkanın camındaki dövizler de kaldırıldı. Şüpheli ifadesinin ardından serbest bıraklıdı.