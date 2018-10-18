Akşener: Erdoğan, kendisi ile aynı hakkı isteyenlere çıkışıyor

Twitter'dan açıklama yapan Akşener şunları söyledi;
"46 yaşından beri SSK'dan, 52 yaşından beri Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı alan 64 yaşındaki Erdoğan, kendisi ile aynı hakkı isteyenlere çıkışıyor. Hep bana, hep bana deme Sayın Cumhurbaşkanı; milletin halini de düşün! #EmeklilikteSarayaTakılanlar".
46 yaşından beri SSK'dan, 52 yaşından beri Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı alan 64 yaşındaki Erdoğan, kendisi ile aynı hakkı isteyenlere çıkışıyor.— Meral Akşener (@meral_aksener) 17 Ekim 2018
Hep bana, hep bana deme Sayın Cumhurbaşkanı; milletin halini de düşün!
#EmeklilikteSarayaTakılanlar
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