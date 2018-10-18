Akşener: Erdoğan, kendisi ile aynı hakkı isteyenlere çıkışıyor

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması: Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar için yaptığı, "38 yaşında emekli mi olunur?" açıklamasına çok sert yanıt verdi.

Twitter'dan açıklama yapan Akşener şunları söyledi;

"46 yaşından beri SSK'dan, 52 yaşından beri Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı alan 64 yaşındaki Erdoğan, kendisi ile aynı hakkı isteyenlere çıkışıyor. Hep bana, hep bana deme Sayın Cumhurbaşkanı; milletin halini de düşün! #EmeklilikteSarayaTakılanlar".