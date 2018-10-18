Tıbbi malzeme alımında 'e-ihale dönemi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın hızlı tedarik, uygun fiyat, kaliteli ürün ve etkin stok yönetimi sağlama hedefi ile 'Sağlık Market' projesinin hayata geçirildiğini belirtti.
Koca, Maliye ve Hazine Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre, elektronik ihalelerde malzeme tedarikinin, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü üzerinden sağlanacağını, elektronik ihale uygulamasının 2 gün içinde sonuçlanacağını ifade etti.
İhalelerle hastanelerin stok gün sayıları ve maliyetlerinin de azalacağına değinen Koca, küçük ölçekli yerli firmaların piyasa dışında kalmasının önlenmesi ve teknik şartları karşılayan tüm firmaların ihalelere eşit şartlarda katılımının sağlanmasının amaçladığını bildirdi.
YERLİ ÜRETİCİYE YÜZDE 15 FİYAT AVANTAJI
Teknik uygunluk değerlendirmesi sayesinde kalitenin yükseleceğine işaret eden Koca, "Bu sistem yerlileşme ve millileşmeyi güçlendirecek, tekelleşme ihtimalini ise ortadan kaldıracak. Elektronik ortamda açık ihaleyle hastanelere sık alım yapabilme imkanı sağlıyoruz. Bu sayede benzer ihtiyaçlar için uygulanan fiyat farklılıklarının önüne geçilecek" açıklamasında bulundu.
PROJE 3 FAZDA HAYATA GEÇİRİLECEK
Faz 2'de, branş hekimleri ve alan uzmanlarınca belirlenen 400 kalem tıbbi sarf malzemenin teknik şartname, tedarikçi, tüketim ve fiyat analizlerine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Bu fazın 2019'un ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor.
Faz 3'de ise alıma konu edilecek 100 kalem jenerik ilaç belirlendi ve standart teknik şartnameler oluşturuldu. Bu fazın da 2019'un ikinci çeyreğinde uygulanması öngörülüyor.
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