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19:19 18 Ekim 2018
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    Mahkeme

    FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Yargıtay üyesi Babacan'dan mahkeme heyetine: Tahliye talep etmiyorum, nasıl olsa sizi yargılayacağız

    © AA /
    Türkiye
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    Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Yargıtay üyesi Hüseyin Güngör Babacan, tavırları nedeniyle duruşma salonundan çıkarıldığı sırada mahkeme heyetini, "Tahliye de talep etmiyorum, nasıl olsa sizi yargılayacağız" diye tehdit etti.

    15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

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    © AA /
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    AA'nın aktardığı habere göre, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya sanık eski Yargıtay üyesi Hüseyin Güngör Babacan ile avukatı ve yakınları katıldı.

    Duruşmada ilk olarak dosyaya gelen yazı cevapları ve belgelerin okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na söz verildi.

    Bu sırada, sanık Babacan "Bir dakika" diyerek araya girdi. Mahkeme Başkanı Maruf Alikanoğlu ise kullandığı üslup nedeniyle sanığa tepki gösterdi. Alikanoğlu, "Sen Yargıtay üyeliği yapmış adamsın, nasıl böyle müdahale edersin. Sonra söz vereceğim, konuşma üslubuna dikkat et" dedi.

    'BEN YARGITAY ÜYESİYİM, BENİ AZARLAYAMAZSIN'

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    © AP Photo / Selahattin Sevi
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    Sanık Babacan ise heyete bağırarak, "Beni azarlayamazsın, ben Yargıtay üyesiyim. Reddi hakim talebimi değerlendireceksiniz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine, Mahkeme Başkanı Alikanoğlu, sanığın tavırları nedeniyle duruşmadan çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

    Babacan duruşma salonundan çıkarken, "Tahliye de talep etmiyorum, nasıl olsa sizi yargılayacağız biz" dedi.

    Sanığın salondan çıkarılmasının ardından avukatları savunma yaptı. Sanığın reddi hakim talepli dilekçesi de heyete verildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğundan sanığın reddi hakim talebinin kabul edilmemesini istedi.

    Verilen aranın ardından mahkeme heyeti sanığın reddi hakim talebini reddetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, Yargıtay, HSYK, Türkiye
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