Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden 'suç örgütü üyeliği'nden tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM)'nün yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 'Suç örgütü üyesi olmaktan' aranan basketbolcu Zaza Enden'in İstanbul'da yaşadığı belirlendi.

Antalya polisi durumu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda Enden'i gittiği Rize'de yakalayarak gözaltına aldı.

Basketbolcu Enden, Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enden pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Şüpheli Enden, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ZAZA ENDEN KİMDİR?

Zaza Enden, 28 Mayıs 1976, Tiflis doğumlu profesyonel güreşçi ve Gürcü asıllı Türk profesyonel basketbolcudur. 2.06 m boyunda ve 115 Kg ağırlığındadır. Tatu lakabı ile bilinir. 1992 yılında Türkiye'ye geldi, burada Türk vatandaşlığı aldı.

2010 yılında, Turkish Power Wrestling'de güreşti.