Ahmet Hakan'dan CHP'ye İş Bankası hisseleri çağrısı: Ezber bozun, şart koşun ve devredin

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla gündeme gelen İş Bankası'ndaki Atatürk hisseleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Hakan, tartışmalara neden olan hisselere dair CHP'ye "Hisselerimizi Hazine'ye devrediyoruz. Ancak bir şartımız var" deme çağrısında bulundu.

Ahmet Hakan, "Kaşıkçı olayıyla ilgili aynı gün üç şey oldu" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP'ye yönelik olarak çağrıda bulundu.

Hakan, şunları söyledi:

— İş Bankası'ndan size tek kuruş para gelmiyorsa, bankanın yönetimine atadığınız dört kişi sadece parmak kaldırıp parmak indiriyorsa, iktidar cenahı, bu konuyu gündemi değiştirmek için ikide bir gündeme getirerek istismar ediyorsa, derdiniz Atatürk'ün vasiyetinin yerine getirilmesi ise ve bankanın işleyişine müdahale edileceğini düşünüyorsanız çıkın ve deyin ki: Tamam kardeşim… Hisselerimizi Hazine'ye devrediyoruz. Ancak bir şartımız var: Bu hisselerin Atatürk'ün vasiyetine uygun bir şekilde kullanılacağının garanti altına alınmasını istiyoruz. Bunun garantisini oluşturacak hukuki düzenlemeleri yapın. Biz de devredelim"

Hakan, sözlerini "Bir kerecik, bir kerecik ezber bozun yahu! Ne olur ki?" diye noktaladı.