Savunma Sanayii Başkanı Demir: F-35 projesinin ortakları arasında siyasi zeminde oluşan tartışmaların etkisi yok

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F-35 projesinin ortakları arasında siyasi zeminde oluşan tartışmaların bir etkisi yok" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda savunma sanayisindeki gelişmeler ve yürütülen projelerin seyrine ilişkin soruları yanıtladı.

İsmail Demir, "F35 Projesi'nin ortakları arasında siyasi zeminde oluşan tartışmaların bir etkisi yok" dedi.

'ALTAY TANKINDA İMZALARI YARIN DAHİ İMZALAYABİLİRİZ'

Altay tankının seri üretimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Demir, "Sözleşme görüşmeleri bitti, yarın dahi imzalayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Karasu'daki yatırım durdu, tank projesi gecikecek değerlendirmeleri asılsız" diyen Demir, "İlk tankın üretimini sözleşme imzasından sonra 18 ay olarak düşünüyoruz" dedi.