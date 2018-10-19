Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması: Kimseye ses kaydı vermedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil" dedi.

Temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiran'da Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüşen Çavuşoğlu, FETÖ üyesi kişilerin Arnavutluk'ta bulunduğunu ve dost Arnavutluk'tan bu kişilerin iadesini beklediklerini söyledi.

© AP Photo / Evan Vucci Trump: Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye'den varsa video ve ses kaydı istedim

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Elimizde bazı bilgiler ve deliller var. Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil. Akıbeti nedir, ne olmuştu, bunlar ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayla paylaşacağız. Çünkü tüm dünya merak ediyor. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil" diye konuştu.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul başkonsolosluğunda öldürüldüğüne kanıt gösterilen ses kaydının, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Ankara ziyareti sırasında dinletildiği öne sürülmüştü.

Amerikan haber sitesi ABC News'a konuşan bir Türk yetkili, ses kaydının Ankara ziyareti sırasında Pompeo'ya dinletildiğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise iddiayı yalanlamıştı.