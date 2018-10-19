Eski hakim: Mehdiliği Adnan Oktar'dan öğrendim

Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan ve görevde bulunduğu sırada verdiği bir gerekçeli kararda Fethullah Gülen için 'mehdi' ifadesini kullanan eski hakim İlhan Karagöz, tutuklu yargılandığı davada savunma yaptı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İlhan Karagöz ve avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan ve zaman zaman Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyan Karagöz, bazı edebiyatçılardan alıntılar yaparak mahkeme heyeti başkanına sorular yöneltti.

Bunun üzerine mahkeme başkanının, "Benim üzerimden savunma yapma. Eski hakimsin, nasıl savunma yapman gerektiğini biliyorsun" diyerek uyardığı Karagöz, "Dikkat çekmek için bu şekilde savunma yapıyorum" dedi. Mahkeme başkanı da "Burası şov yeri değil" yanıtını verdi.

Savunmasına geçen Karagöz, darbe girişiminde bulunulacağını bilmediğini söyledi. Darbe girişiminden 11 gün önce verdiği bir kararda, Gülen ile ilgili kullandığı 'mehdi' nitelemesine ilişkin de konuşan Karagöz, "Mehdiliği, birçok kez izlediğim Adnan Oktar'ın televizyon sohbetlerinden öğrendim ve kendimi buna kaptırdım. 'Adnan Hoca' olarak bilinen, kendisi ve sevenlerinin çoğu şu an tutuklu olan Adnan Oktar" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın savunmasına bir sonraki celse devam edilmek üzere duruşmayı erteledi.