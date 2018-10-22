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03:32 22 Ekim 2018
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    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

    Diyanet'ten 'deizm, ateizm, agnostisizm ve yanlış din algılarını' ölçmek için kamuoyu araştırması

    © AA /
    Türkiye
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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, deizm, ateizm, agnostisizm ve benzeri birtakım yanlış din algılarını ölçmeyi sağlayacak 100 sorudan oluşan bir kamuoyu araştırmasına başladıklarını bildirdi.

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Cemevi'ne ziyaret
    © AA / Arşiv
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Cemevi'ne ziyaret
    Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Kanal 7'de katıldığı "Başkent Kulisi" programında, Tunceli il buluşması ve 35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Başkan Erbaş, "İl Buluşmaları" çerçevesinde 13 ile gittiklerini, Tunceli'yi de bu kapsamda ziyaret ettiklerini ifade etti.

    Tunceli'deki cemevi ziyaretiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Erbaş, cemevinin bir dergah olduğunu, oranın Allah'ın, Peygamberin ve Ehlibeytin isminin anıldığı, duaların yapıldığı, adabın, erkanın öğrenildiği bir yer olduğunu kaydetti.

    'CEMEVİ İÇİN KURAN-I KERİM TALEP EDİLDİ'

    Cemevi için Kur'an-ı Kerim talep edildiğini ve bu talebin Diyanet İşleri Başkanlığınca karşılanacağını dile getiren Erbaş, "Kur'an-ı Kerim bizim en önemli değerimizdir. Hangi mezhep, meşrep, tarikat, Alevisi, Sünnisi, kim olursa olsun en önemli kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla cemevinde de Kur'an-ı Kerim var. Ben şu tavsiyede bulundum oradaki kardeşlerimize, gençler gelsinler burada Kur'an-ı Kerim öğrensinler. Bir imamımızı görevlendirebiliriz, çocuklar Kur’an öğrenmeden kalmasın. Bu eğitimi almasını sağlamak lazım diye orada gündeme getirdim. İnşallah hayırlara vesile olur" değerlendirmesini yaptı.

    'KAVRAMLARI ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE ANLATMAMIZ GEREKİYOR'

    Din İşleri Yüksek Kurulunun son yaptığı Dini Güncel Meseleler İstişare Toplantısı'nda güncel inanç problemleri olan ateizm, deizm, agnostisizm gibi din dışı akımların ele alındığını hatırlatan Erbaş, "Hem deizm hem ateizm hem agnostisizm ve benzeri birtakım yanlış din algılarını ölçmeyi sağlayacak 100 sorudan oluşan bir kamuoyu araştırmasına başladık." açıklamasında bulundu.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
    © AA /
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan deizm tepkisi: Din istismarının en uç noktalarından biri
    Başkan Erbaş, şunları kaydetti: "Peygamberi dışlayan bir anlayışa din diye bakmak, yani uygun bir düşünce diye bakmak bile bizim milletimize yakışmaz, hiçbir gencimize, hiçbir ferdimize bu yakışmaz. Bunu doğru bir şekilde anlatırsak, işte deizm peygamberi reddetmektir, peygamberi inkar etmektir. Bırakın kitabı, meleği, diğer anlayışları, sadece bunu söylesek, deizm peygamberi inkar etmektir. Bunu dediğiniz zaman hiçbir Müslüman genç, deizmin peygamberi inkar etmek olduğunu bile bile böyle bir anlayışa kaymayacağını düşünüyorum. Onun için bu kavramları çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor."

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    Etiketler:
    Agnostisizm, Ateizm, Deizm, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Türkiye
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