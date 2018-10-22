Mısır Çarşısı'nda restorasyon: Tarihi duvarlara çivi çakmamız bile yasaktı, şimdi dev panolar kurdular

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre tarihi çarşı, 2011 yılında İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile restore edilmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında çarşının elektrik trafosu yeraltına yerleştirildi.
Ayrıca tarihi duvar da kapandı" dedi. Mısır Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmalarını başlatan İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan alınan izinlerle elektrik panolarının yerleştirildiğini belirtti.
Bir yetkili, panoların en uygun yere yerleştirildiğini savunarak "Çarşının elektrik trafosunu yerin altına koyduk. Panoları da görüntü kirliliği olmasın diye aynı yerde topladık. Çarşının en köşe tarafına koyduk" dedi.
Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Ömer Başıbüyük ise elektrik panolarıyla ilgili "Önceden panolar dükkânların içerisindeydi. Bu görüntü kirliliğine neden oluyordu. Biz vakıfların kiracısıyız. Restorasyonda bizim bir etkimiz olmadı. Ancak panoların konulduğu yer bizim için iyi oldu. Panolar ile duvar arasında yaklaşık 5 santimetrelik bir mesafe var. Duvara zararı yok" açıklamasını yaptı.
Sultan 3. Murad'ın eşi ve 3. Mehmed'in annesi Valide Safiye Sultan'ın isteği üzerine Mimar Davud Ağa tarafından 1597'de temeli atılan Mısır Çarşısı, 60 yıl sonra Sultan 4. Mehmed'in annesi Valide Hatice Turhan Sultan'ın isteğiyle Mimar Mustafa Ağa tarafından 1663'te tamamlandı.
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