Kayıt
06:46 22 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Mısır Çarşısı

    Mısır Çarşısı'nda restorasyon: Tarihi duvarlara çivi çakmamız bile yasaktı, şimdi dev panolar kurdular

    © Flickr /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı’nın dış duvarı, 2 metre boyundaki 45 elektrik panosu ile kaplandı.

    Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre tarihi çarşı, 2011 yılında İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile restore edilmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında çarşının elektrik trafosu yeraltına yerleştirildi.

    Haydarpaşa Garı
    © Fotoğraf : DHA
    110 yıllık Haydarpaşa Garı'nda restorasyon sürüyor: Bizans dönemine ait kalıntılar bulundu
    Dükkanlarda bulunan elektrik panoları ise bir araya toplanarak dışarı taşındı. Çalışmalar sonrası panolar, çarşının Yeni Cami tarafındaki çiçek ve evcil hayvan satışı yapılan Çiçek Pazarı tarafına konuldu. Duvar ile arasında 5 santimetre bulunan dev panolar tarihi yapının bir kısmını kapattı. Elektrik panolarının bulunduğu alanda evcil hayvan sattığını söyleyen Süleyman Taşkın "Uzun yıllardır burada çalışıyoruz. Çarşının tarihi duvarlarına çivi çakmamız bile yasaktı. Ancak şimdi aynı yere dev elektrik panoları kurdular. Bu alan kapandı. Panolar olduğu için insanlar bu kısma gelmek istemiyor.

    Ayrıca tarihi duvar da kapandı" dedi. Mısır Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmalarını başlatan İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan alınan izinlerle elektrik panolarının yerleştirildiğini belirtti.

    Bir yetkili, panoların en uygun yere yerleştirildiğini savunarak "Çarşının elektrik trafosunu yerin altına koyduk. Panoları da görüntü kirliliği olmasın diye aynı yerde topladık. Çarşının en köşe tarafına koyduk" dedi.

    Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Ömer Başıbüyük ise elektrik panolarıyla ilgili "Önceden panolar dükkânların içerisindeydi. Bu görüntü kirliliğine neden oluyordu. Biz vakıfların kiracısıyız. Restorasyonda bizim bir etkimiz olmadı. Ancak panoların konulduğu yer bizim için iyi oldu. Panolar ile duvar arasında yaklaşık 5 santimetrelik bir mesafe var. Duvara zararı yok" açıklamasını yaptı.

    Sultan 3. Murad'ın eşi ve 3. Mehmed'in annesi Valide Safiye Sultan'ın isteği üzerine Mimar Davud Ağa tarafından 1597'de temeli atılan Mısır Çarşısı, 60 yıl sonra Sultan 4. Mehmed'in annesi Valide Hatice Turhan Sultan'ın isteğiyle Mimar Mustafa Ağa tarafından 1663'te tamamlandı.

    Etiketler:
    tarihi eser, tarihi bina, restorasyon, duvar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mısır Çarşısı, Eminönü, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    Dünyadan önemli arkeolojik buluntular
    Karikatür
    'Putin'in sözünü ettiği Suriye'deki ABD'li rehineler hakkında bilgimiz yok'
    İnfografik
    Ortadoğu'da tatlı su rezervleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet