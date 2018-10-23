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12:40 23 Ekim 2018
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    Cemal Kaşıkçı

    Sabah, fotoğraf yayınladı: Kaşıkçı'yı öldüren timin beynine ulaştık

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
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    Sabah gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren timin 'beynine' ulaştığını iddia etti. Söz konusu kişinin Başkonsolosluk Ateşesi Almuzaini olduğunu ileri süren gazete, haberinde markette çekilen bir fotoğrafa da yer verdi.

    Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman'ın imzasıyla yayımlanan haberde "Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolmasıyla başlayan olaylar zincirinin aydınlatılmasına yaptığı haberlerle katkı sağlayan Sabah, Kaşıkçı cinayetinin emrini ve planını getiren en kritik kişinin kimliğine ve fotoğraflarına ulaştı" dendi.

    Doğu Perinçek
    © AA / Orhan Akkana
    Perinçek'ten Kaşıkçı iddiası: Cesedi kuyuda bulundu
    Haberde "Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a (MBS) bağlı olarak çalışan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri'den (Resmi olarak İstihbarat'ın Başkanı Kral Selman) infaz emrini ve planını alıp uygulatan kişi başkonsoloslukta ataşe resmi göreviyle bulunan Ahmet Abdullah Almuzaini" dendi.

    Almuzaini'nin görevi için "Başkonsolosluğun sitesindeki bilgilere göre 11 Eylül 2015'te 'ataşe' olarak görevine başlamıştı. Ancak asıl görevi istihbarat istasyon şefliği" blgisi verilen haber, şöyle devam etti:

    — Sabah Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı bilgilere göre Almuzaini, Kaşıkçı'nın 28 Eylül'de randevu almak üzere geldiği gün İstanbul Başkonsolosluğu binasındaydı. Kaşıkçı'nın 2 Ekim'e randevu alıp Londra'ya gitmesinin ardından Almuzaini de 29 Eylül saat 14.31'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çıkış yaparak Riyad'a gitti. Almuzaini Riyad'da yeni görevden alınan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri ile görüştü. Asiri'den Kaşıkçı'nın infazı için gelecek 15 kişilik timle ilgili emri ve planlamayı alan Almuzaini, 1 Ekim saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'ndan kurye olarak İstanbul'a döndü ve Başkonsolos Muhammed el Uteybi'ye infaz emrini ve planını iletti. Kaşıkçı'nın kaybolduğu günün akşamı da Atatürk Havalimanı'ndan saat 21.35'de çıkış yaparak Riyad'a gitti. Almuzaini'nin 15 kişilik timle de Riyad'da toplantı yapmış olabileceği değerlendiriliyor. Teknik takiple tespit edilme ihtimali olduğu için canlı kuryelik yapan Almuzaini Riyad'a gidip gelme trafiği 'operasyonun beyni' olarak nitelendiriliyor. Almuzaini'nin de Başkonsolos Muhammed el Uteybi gibi Türkiye'ye geri dönmeyeceği değerlendiriliyor. Almuzaini'nin pek çok kozmik bağlantıyı bilen bir sır küpü olduğu ve sırlarıyla ülkesine döndüğü de belirtiliyor.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Gökhan Balcı
    Çavuşoğlu: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemli
    '15 KİŞİLİK TİMDEN AYRI HAREKET ETTİ'

    — Ahmet Abdullah Almuzaini'nin 15 kişilik infaz timinden tamamen bağımsız olarak hareket etmesi, o timin üyelerinin bindiği uçaklara binmemesi, operasyonun istihbari güvenliğini sağlamaya yönelik bir tedbir olarak nitelendiriliyor. Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın masadaki beyni. Tim lideri Albayı Maher Abdülaziz Mutreb ise Prens Selman'ın sahadaki sağ kolu.

    'ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN GİRİŞ YAPTI'

    — Ahmet Abdullah Almuzaini'nin dikkat çeken trafiği, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından Türk istihbaratının radarına takıldı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü, Almuzaini'nin Riyad'a giderken ve dönüşünde Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanlarındaki görüntülerine ulaştı. 1 Ekim'de Almuzaini Atatürk Havalimanı'ndan pasaport kontrolünden geçerek İstanbul'a geldi. Almuzaini'nin elindeki büyük çanta dikkat çekti.

    Etiketler:
    kimlik, beyin, takım, fotoğraf, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, Sabah gazetesi, Cemal Kaşıkçı, Türkiye
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