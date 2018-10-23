Erdoğan'dan Bahçeli'ye ittifak yanıtı: Herkes kendi yoluna

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde ittifak olmayacağına ilişkin sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saygı duyarız, herkes kendi yoluna" dedi. Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "İstiklal Marşımız dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapma niyetlerinin kalmadığını açıklamasına yanıt verirken çeşitli konularda farklı düşünmelerinin normal olduğunu dile getirdi.

"Kimseyi kişisel olarak hedef almamız söz konusu değildir" diyen Erdoğan yerel seçimleri de kastederek, "Görüş farklılıklarımızın Cumhur İttifakı'na gölge düşürmesine izin vermemeliyiz. Gördük ki MHP kendisi için çok farklı bir tercih yaptı, saygı duyarız. Söyleyeceğimiz tek şey yerel seçimlerde madem 'biz yolumuza' diyorlar biz de herkes kendi yoluna deriz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Bahçeli ile bir görüşmesinin şu anda gündemde olmadığını ancak görüşmenin olmaması için bir sebebin bulunmadığını söyledi.

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın af, ittifak ve Öğrenci Andı tartışmalarıyla ilgili açıklamaları şöyle:

— MHP ve AK Parti iki ayrı siyasi partidir. MHP ile son dönemde af, erken emeklilik ve Danıştay kararı gibi konularda farklı düşündüğümüz görülüyor. Biz Cumhur İttifakı'na verdiğimiz önem nedeniyle bu farklılığa verdiğimiz önemi yapıcı olarak dile getirdik.

'ALLAH AŞKINA BUNLARA KADER MAHKUMU DİYEBİLİR MİYİZ?'

— Esasen bizim siyaset tarzımızda da böyle bir üslubun yeri yoktur. Mesela af meselesi ilk gündeme geldiğinde hemen arkadaşlarıma talimat verdim. Bu işi tüm boyutlarıyla masaya yatırın diye. Araştırmalarımız milletin vicdanında yaralar açılacağını gösterdi. Burada bir temel ilke var. Temel ilke neydi? Temel ilke, bir devlet kendisine karşı işlenen suçları af yetkisine sahip olabilir. Ama halkına, milletine karşı işlenen suçları af yetkisine devlet sahip değildir.

- Bir defa şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Biz, bu mülkü ayakta tutmak için adil davranmak zorundayız. Kalkıp da uyuşturucu baronlarıyla, uyuşturucu baronlarına torbacılık yapanları bir araya getirmek veya ayrı ayrı değerlendirmek de mümkündür. Biz devlet olarak uyuşturucu baronlarıyla da, torbacılarla da, onu içenlerle de mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz.

— Hiçbir dönemde uyuşturucularla veya uyuşturucu müptelalarıyla mücadelede, bizim iktidarımız döneminde olduğu kadar mücadele verilmemiştir. Doğu'dan Batı'ya tüm bölgelerde ne gibi çalışmalar yapıldıysa hepsini topladık ve gereğini yaptık. Şu an 50 binin üzerinde uyuşturucu mahkumu var. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Allah aşkına bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Efendim işte aldatılmış, ne demek aldatılmış? Bu 6 yaşında, 10 yaşında çocuk mu?

— Aynı şekilde emeklilikte yaşa takılanlar diye ifade edilen meselede ülkemizin kaldıramayacağı bir yükün fotoğrafı çıktı. Bunun kararını Meclis verecektir. Bizim kimseyi ne kurum ne de isim olarak hedef almamız söz konusun değildir. Sosyal medyadaki açıklamaların yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyor ve üzülüyorum.

'İSTİKLAL MARŞIMIZ DIŞINDA BİR ANT TANIMIYORUZ, TANIMAYACAĞIZ'



— Andımız konusunda Türkiye'yi hak etmediği bir tartışmaya sürükleyen bu karar bazı hastalıkların hala yaşadığını gösteriyor. Bize göre milletimizin en büyük ve en etkili andı İstiklal Marşımızdır. İstiklal Marşımız dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız.

- Andın ilk halini, Türk Ocakları'nı kapatmasıyla, üniversiteleri perişan etmesiyle bilinen tıp doktoru Reşit Galip yazmıştır. İnsanları kafataslarına göre sınıflandıran çalışmaları destekleyen bu kişi aynı zamanda Türkçe ezan zulmünün de mimarıdır.

— Ben Türküm ama Türkçü değilim. Sizin Türkçülük yapma hakkınız varsa o zaman benim Kürt vatandaşımın da Kürtçülük yapma hakkı doğar.

— Bırakalım Türk Türklüğüyle, Kürt Kürtlüğüyle, Laz Lazlığıyla, Roman Romanlığıyla, Çerkez Çerkezliğiyle, Abaza Abazalığıyla övünsün ama asla bunu kalkıp da ırkçılık yapma boyutuna taşımayalım. Bunu yaptığınız anda ayrımcılık yapmış olursunuz. Bizim ortaya koyduğumuz bu fotoğrafta, tek tipçi rejim özentisi bir metnin çocuklarımıza her sabah okutulmasının yeri var mıdır?

'BOZDAĞ'I FEDA EDEMEM'

© AA / Arda Küçükkaya Bozdağ'dan Bahçeli'ye: Kimseden korkum yok

- Yol arkadaşımı (Bekir Bozdağ) feda edemem. Bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti gerçekten bir genel başkana yakıştıramadım. Bu üzücüydü. Ben ayrımcı değilim diyeceksin, yıllarca bakanlık yapmış arkadaşımıza bir taraftan hakaret, bir taraftan tehdit savuracaksın. Benim arkadaşımın yakından uzaktan ırkçılıkla alakası yok.

— Kökeni Kürt olabilir, bu millete hizmet etme aşkını yaşamış bir arkadaşımızdır. Neden hedef saptırıyorsunuz? Bu bakanımızın şehrine ve ülkesine büyük hizmetler yaptığına şahidiz. Hiçbir arkadaşımızın tehdit edilmesine göz yumamayız. Bizim Türklükle bir sıkıntımız yok.

© AA / Volkan Furuncu Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın Erdoğan'ın kendisi hakkında söylediği sözler üzerine gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

'MHP KENDİSİ İÇİN FARKLI BİR TERCİH YAPTI, SAYGI DUYARIZ'

© AA / Metin Aktas Bahçeli: İstanbul'da aday çıkaracağız

- Görüş farklılıklarımızın Cumhur İttifakı'na gölge düşürmesine izin vermemeliyiz. Biz Cumhur İttifakı'nı ülkemizin son yıllardaki en önemli kazanımlarından biri olarak görüyor ve geleceğe taşımak istiyoruz. Bu ittifakın ruhuna zarar verecek hiçbir işin içerisinde olmadık, olmayız. Milletimizin bize emaneti olan Cumhur İttifakı'nı günlük siyasi tartışmaların üzerinde tutmak istedik. Gördük ki MHP kendisi için çok farklı bir tercih yaptı. Saygı duyarız. Söyleyeceğimiz tek şey yerel seçimlerde madem 'biz yolumuza' diyorlar, biz de herkes kendi yoluna deriz.

— Hazırlıkları belli bir noktaya getirecek ve büyükşehirlerden başlayarak adaylarımızı belirleyip sahaya erkenden ineceğiz.

— Cumhur İttifakı noktasında bizim bir sıkıntımız yok. MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek, biz de aynı şekilde kendi adaylarımızla yerel seçimlerde meydanlarda olacağız. Ama biz Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Cumhur İttifakı'na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz. Çünkü 'cumhurun ittifakı' demek milletimizin aynı değerlere inanan ittifakı demektir."