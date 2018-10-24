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23:55 24 Ekim 2018
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    Gizli Mikrofon Tesisatı

    Milli İstihbarat Teşkilatı sanal müzesini hizmete sundu

    © Fotoğraf: MİT Sanal Müze
    Türkiye
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    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın online olarak hizmete sunduğu müze, kurum bünyesinde dünden bu güne kadar kullanılan birçok parçayı ziyaretçileriyle buluşturuyor.

    Webtekno'nun haberine göre MİT, resmi internet sitesi aracılığı ile açtığı sanal müzede, kurumun geçmişten günümüze arşivinde bulunan gizli dinleme, görüntüleme ve mesajlaşma yöntemleri de dahil birçok farklı materyali ziyaretçileriyle paylaşıyor.

    MİT'in resmi internet sitesinden gösterime sunulan parçalardan bazıları:

     

    Gizli Mikrofon Tesisatı - 1969 yılında Avrupa'daki bir büyükelçiliğimizin çalışma odasında ele geçirilen gizli mikrofon tesisatı
    © Fotoğraf: MİT Sanal Müze
    Gizli Mikrofon Tesisatı - 1969 yılında Avrupa'daki bir büyükelçiliğimizin çalışma odasında ele geçirilen gizli mikrofon tesisatı
    Gizli Dinleme ve Gözetleme Tesisatı - 1986 yılında Avrupa'daki bir Türkiye Büyükelçiliği'nde; sekreter, ateşe ve büyükelçinin çalışma odalarında ele geçirilen gizli dinleme ve gözetleme tesisatı
    © Fotoğraf: MİT Sanal Müze
    Gizli Dinleme ve Gözetleme Tesisatı - 1986 yılında Avrupa'daki bir Türkiye Büyükelçiliği'nde; sekreter, ateşe ve büyükelçinin çalışma odalarında ele geçirilen gizli dinleme ve gözetleme tesisatı
    Şifreli Fotoğraf Kartı - İstihbarat tarihinde, üzerine ''filme alınmış doküman görüntüsünü gizleme metodu” olarak bilinen yöntemin uygulandığı şifreli fotoğraf kartı. Bu gizli mesajlaşma, beyaz boşlukları bulunan herhangi bir fotoğraf kartına, bir veya birkaç dokümanın negatif birimlerinden agrandizör yardımıyla monte edilme yöntemidir. Kimyasal maddeler kullanılarak görünür hale getirilen metin, bir büyüteç yardımıyla okunabilmektedir. Daktilo yazısının küçültülerek fotoğraf kartı üzerine yerleştirilmesiyle hazırlanan bu kart, MİT tarafından 1970’li yıllarda kullanılan gizli haberleşme yöntemine bir örnektir. Fotoğraf; uygulanan yöntemin yanı sıra, Ankara Devlet Opera ve Bale Binası kulesinin yıkılmadan önceki haline ilişkin bilgi vermesi yönüyle de önem taşımaktadır
    © Fotoğraf: MİT Sanal Müze
    Şifreli Fotoğraf Kartı - İstihbarat tarihinde, üzerine ''filme alınmış doküman görüntüsünü gizleme metodu” olarak bilinen yöntemin uygulandığı şifreli fotoğraf kartı. Bu gizli mesajlaşma, beyaz boşlukları bulunan herhangi bir fotoğraf kartına, bir veya birkaç dokümanın negatif birimlerinden agrandizör yardımıyla monte edilme yöntemidir. Kimyasal maddeler kullanılarak görünür hale getirilen metin, bir büyüteç yardımıyla okunabilmektedir. Daktilo yazısının küçültülerek fotoğraf kartı üzerine yerleştirilmesiyle hazırlanan bu kart, MİT tarafından 1970’li yıllarda kullanılan gizli haberleşme yöntemine bir örnektir. Fotoğraf; uygulanan yöntemin yanı sıra, Ankara Devlet Opera ve Bale Binası kulesinin yıkılmadan önceki haline ilişkin bilgi vermesi yönüyle de önem taşımaktadır
    Hagelin Kripto Cihazı - Hedefe iletilmek istenen mesajı belirlenen algoritma çerçevesinde, makinenin kağıt bant üzerinde açtığı deliklerle kripto mesaj haline getirebilen bir cihaz. B-52 model klavye konsolu aracılığıyla yazılan 5 delikli şifre bantları, bir başka kripto cihazına aktarıldıktan sonra mesaj gönderilebilir duruma gelmektedir. Birden fazla kodlamanın kullanılmasıyla, mesajın yabancı istihbarat servisleri tarafından açılması (okunması) zorlaştırılmıştır. Hagelin C52 model şifreleme cihazı, Crypto AG firması tarafından 1951-1952 yıllarında İsviçre’de üretilmiştir. MİT tarafından haberleşmede kullanılmıştır
    © Fotoğraf: MİT Sanal Müze
    Hagelin Kripto Cihazı - Hedefe iletilmek istenen mesajı belirlenen algoritma çerçevesinde, makinenin kağıt bant üzerinde açtığı deliklerle kripto mesaj haline getirebilen bir cihaz. B-52 model klavye konsolu aracılığıyla yazılan 5 delikli şifre bantları, bir başka kripto cihazına aktarıldıktan sonra mesaj gönderilebilir duruma gelmektedir. Birden fazla kodlamanın kullanılmasıyla, mesajın yabancı istihbarat servisleri tarafından açılması (okunması) zorlaştırılmıştır. Hagelin C52 model şifreleme cihazı, Crypto AG firması tarafından 1951-1952 yıllarında İsviçre’de üretilmiştir. MİT tarafından haberleşmede kullanılmıştır
    Gizli Telsiz Dinleme Tesisatı - 2002 yılında Avrupa'daki bir Türkiye Büyükelçiliği'nde yapılan rutin kontrolde ele geçirilen telsiz vericili gizli dinleme tesisatı
    © Fotoğraf: MİT Sanal Müze
    Gizli Telsiz Dinleme Tesisatı - 2002 yılında Avrupa'daki bir Türkiye Büyükelçiliği'nde yapılan rutin kontrolde ele geçirilen telsiz vericili gizli dinleme tesisatı
    Sigara Paketi Görünümlü Telsiz Verici - Bir ortamda yapılan görüşmenin, ortam dışındaki herhangi bir yerden canlı olarak dinlenebilmesi amacıyla, ortamda bulunan ajanın sigara paketine yerleştirilmiş verici
    © Fotoğraf: MİT Sanal Müze
    Sigara Paketi Görünümlü Telsiz Verici - Bir ortamda yapılan görüşmenin, ortam dışındaki herhangi bir yerden canlı olarak dinlenebilmesi amacıyla, ortamda bulunan ajanın sigara paketine yerleştirilmiş verici
    Milli Emniyet Hizmeti (M.E.H.) Riyaseti'nin Kuruluş Belgesi - Dönemin Genelkurmay Başkanı (Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi) Mareşal Fevzi ÇAKMAK tarafından imzalanan, 6 Ocak 1926 tarih ve 10152 sayılı Milli Emniyet Hizmeti (M.E.H.) Riyaseti’nin kuruluş belgesi
    © Fotoğraf: MİT Sanal Müze
    Milli Emniyet Hizmeti (M.E.H.) Riyaseti'nin Kuruluş Belgesi - Dönemin Genelkurmay Başkanı (Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi) Mareşal Fevzi ÇAKMAK tarafından imzalanan, 6 Ocak 1926 tarih ve 10152 sayılı Milli Emniyet Hizmeti (M.E.H.) Riyaseti’nin kuruluş belgesi

     

     

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    Etiketler:
    MİT Sanal Müze hizmete açıldı, MİT, Türkiye
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