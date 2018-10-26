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09:27 26 Ekim 2018
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    Celal Doğan

    HDP kulisi: CHP'nin İstanbul'da Celal Doğan'ı aday göstermesi güç birliğinin yolunu açar

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Eski HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan'ın CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilebileceği iddia edildi. Bu durumda HDP'nin, İstanbul'da aday çıkarmayacağı ileri sürüldü.

    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberinde, "2014 seçimlerinde AK Parti'nin Kadir Topbaş, CHP'nin Mustafa Sarıgül ile yarıştığı kentte ipi, 6 puan farkla AK Parti göğüslemişti. Bu seçimde de yarış yine AK Parti ile CHP arasında geçecek gibi görünüyor. Ancak İstanbul'da 1 milyon 200 bine yakın seçmenden oy alarak 12 milletvekili çıkaran HDP de anahtar bir rol üstlenecek görünüyor" ifadesi yer aldı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA /
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    "2014 yılında yapılan yerel seçimde İstanbul'da o zaman milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder'i aday gösteren HDP'de bu kez yine önceki dönem milletvekili olan Celal Doğan'ın adı geçiyor" iddiası ileri sürülen haber şöyle devam etti:

    — İlk senaryoya göre bir dönem HDP milletvekilliği yapan Celal Doğan partinin İstanbul adayı gösterilebilir. İkinci senaryo ise Celal Doğan'ın CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesi.

    — Bu senaryoyu konuşanlar HDP'nin son seçimlerde İstanbul'da aldığı yüzde 13'e yaklaşan oya dikkat çekiyor. Eğer Doğan CHP tarafından aday gösterilirse HDP'nin bu durumda aday çıkarmayacağı söyleniyor. HDP kulislerine göre böyle bir tercihin sonuçları sadece İstanbul ile de sınırlı kalmaz. Doğan'ın İstanbul'da CHP adayı gösterilmesi Türkiye geneli için de bir mesaj olur.

    — Diğer taraftan böyle bir tercih Adana, Antalya ve Mersin gibi yine HDP seçmeninin kilit rol üstleneceği illerde güç birliğinin de yolunu açar. Bu durumda "ittifakın adı" Celal Doğan olabilir.

     

    Etiketler:
    Celal Doğan, İstanbul, Türkiye
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