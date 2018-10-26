Bakan Pakdemirli, FOX TV muhabirlerini toplantıdan çıkardı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılacağı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu'nda, basına açık programına çağrılan FOX TV çalışanları, bakanın basın danışmanı Uğur Alıcı tarafından salondan çıkartıldı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, toplantı binasına girişte akreditasyon uygulanmadığını belirten FOX TV muhabiri Beril Oğuz ve kameraman Serhat Yağmur, salona girdikten sonra dışarı çıkartıldıklarını belirtti.

'Danışmanının FOX TV muhabirine verdiği tepki'yle ilgili açıklama yapan Tarım Bakanı Pakdemirli: Randevulu geleceksiniz. Bunlar ıvır zıvır işler. Size akreditasyon uygulayacağım. Devletin saygınlığını yitirmeye çalışıyorsunuz. Bu sizin yaptığınız gazetecilik değil, maskaralıktır. pic.twitter.com/2ip6ioypq7 — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 18 октября 2018 г.

FOX TV muhabiri Beril Oğuz ve kameraman Serhat Yağmur, 300 TIR'lık etlerin ülkeye ihale edilmeden sokulduğu iddiasını bir etkinlik sırasında Pakdemirli'ye sormak istemiş fakat bakanın basın danışmanı Uğur Alıcı araya girerek soru sorulmasını engellemişti. Daha sonra aynı soruyu tekrar sormak isteyen muhabirlere Bakan Pakdemirli ‘bu yaptığınız gazetecilik değil maskaralık' yanıtını vermişti.