İstanbul'daki Suriye zirvesi son Osmanlı hükümdarının malikânesinde yapılacak

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sözcüsü, Sputnik'e verdiği demeçte yarınki Suriye konulu dörtlü zirvenin son Osmanlı İmparatorluğu Padişahı VI. Mehmed Vahidettin'in malikânesinde gerçekleşeceğini söyledi.

Yetkili, "Zirve cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakasında, Üsküdar'da bulunan (VI. Mehmed) Vahdettin'in malikânesinde yapılacak" diye konuştu.

20. yüzyılın başlarında son Osmanlı Padişahı Mehmed Vahiddin'e ait olan malikâne şu anda Cumhurbaşkanlığı'nın ofislerinden biri olarak kullanılmaktadır.

Dörtlü zirvenin yarın TSİ 14.00'te başlaması bekleniyor.

DE MİSTURA ZİRVEDE SURİYE'DEKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ BİLGİ VERECEK

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İstanbul'da yarın yapılacak olan dörtlü zirvede Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya liderlerine Suriye'deki son gelişmeler hakkında bilgi vermeyi planladığını söyledi.

Suriye seyahatinin sonuçları konusunda BMGK'ya bilgi aktaran de Mistura, "Yarın Fransa, Almanya, Rusya ve Türkiye'ye Suriye konusuyla ilgili gelişmeleri rapor etmek için İstanbul'a gidiyorum. Bu fırsatı, önemli 4 lidere İdlib'deki felaketi önlemeyi başardığımızı hatırlatmak için kullanmak isterim" dedi.