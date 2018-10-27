İmar barışında başvuru süresi uzatılıyor

Kurum, "Çok yoğun bir başvuru var. Bugün itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin vatandaşımız başvurdu. Başvuru bedeli de yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira oldu. Başvuru talebinin 13-14 milyon olmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İmar barışında başvuru süresini 31 Aralık’a kadar uzatmayı hedeflediklerini söyledi.
Kurum, "Çok yoğun bir başvuru var. Bugün itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin vatandaşımız başvurdu. Başvuru bedeli de yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira oldu. Başvuru talebinin 13-14 milyon olmasını bekliyoruz" diye konuştu.
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