İmar barışında başvuru süresi uzatılıyor

Bakan Kurum, imar barışına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Çok yoğun bir başvuru var. Bugün itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin vatandaşımız başvurdu. Başvuru bedeli de yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira oldu. Başvuru talebinin 13-14 milyon olmasını bekliyoruz" diye konuştu.