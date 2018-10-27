CHP'li Salıcı: İstanbul için bu salon yeter

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bu salondaki arkadaşlarımız İstanbul'daki üyelerimiz, İstanbul'un 39 ilçesini de büyükşehirini de en doğru şekilde toparlar, yönetir ve o belediyeyi saraydan alıp halka vermeyi iyi bilir" dedi.

Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanlığı yerel seçim çalışmaları kapsamında Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde konuştu. Salıcı, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul adayı için "31 Mart seçimlerini İstanbul'un kurtuluşunun başlangıcı olsun. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partili yapsın. Bizim başka yerlerden arayışlara girmemize gerek yok. Bu salon gayet nitelikli bir hazirun bu salondaki arkadaşlarımız İstanbul'daki üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren arkadaşlarımız İstanbul'un 39 ilçesini de büyükşehirini de en doğru şekilde toparlar, yönetir ve o belediyeyi saraydan alıp halka vermeyi iyi bilir" dedi.

Salıcı, "Cumhuriyet Halk Partililer, kendi içinde tartışan belki de tek siyasi partidir. Biz kendi içimizde tartışacağız, ‘en doğruyu nasıl buluruz?' diye nezaket çerçevesi içinde ve yoldaşlık hukuku çerçevesinde birbirimize görüşlerimizi söyleyeceğiz. Ondan sonra birlik ve bütünlük içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim stratejisini ortaya koyacak adaylarıyla beraber, onlara destek olacak örgütüyle birlikte dışarıya çıkacağız ve bu mücadeleyi vereceğiz" açıklamalarında bulundu.

Toplantıda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "İstanbul'un nefes alabilmesi için biz sizlerle birlikte, bütün kahramanın sizler olduğu bir İstanbul hikayesi yazdık. Hikayesi olmayan hiçbir iş başarıya ulaşmaz. Önce hikayemizi yazacağız sonra inandığımız hikayemizi çalışarak, herkese anlatacağız ve inandıracağız. Sonrasında da o hikayeye yaraşır kahramanlar yerleştirdiğimizde bir İstanbul hikayesi'nin mutlu sonla bittiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.