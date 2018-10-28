Kılıçdaroğlu da İstanbul'daki 29 Ekim törenine katılmıyor

CHP'li Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin MHP'li Dumlupınar Belediyesi için yaptırdığı Konukevi ve Sosyal Tesis'in açılış törenine katılmak üzere Kütahya'nın Domaniç ilçesine giden Kılıçdaroğlu, ilk olarak ilçe belediye başkanı MHP'li Niyazi Tezcan'ı ziyaret etti.

© REUTERS / Stoyan Nenov Bahçeli, İstanbul'daki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Kılıçdaroğlu belediyeyi ziyareti sırasında, bir gazetecinin "Yarınki havaalanı açılışına katılacak mısınız? Akşamki resepsiyona katılacak mısınız?" sorusuna, "Elbette ki törenlere katılacağız" yanıtını verdi.

Gazetecinin, 3. havaalanı açılışına katılıp katılmayacağını sorması üzerine Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Hayır, hayır. Ankara'da olacağız. Cumhuriyeti Ankara'da kurduk. Ankara'ya, başkentimize sahip çıkacağız. Bizim için en değerli olan odur. Cumhuriyet'ten başka değerli bir şey yok. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi. Bizim ona sahip çıkacağız."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki resepsiyona katılmayarak Anıtkabir'de gideceği belirtilmişti.