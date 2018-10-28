Soylu Akçakale'de Suriye sınırını görüştü

Bakan Soylu, Akçakale'de sınırın sıfır noktasındaki incelemelerinin ardından Şanlıurfa Valiliği'ne geçti.

Burada Soylu başkanlığında yapılan Şanlıurfa İl Güvenlik Toplantısı'na Vali Abdullah Erin, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, kaymakamlar ve ilgililer katıldı.

Basına kapalı 4.5 saat süren toplantıda sınır güvenliği, asayiş, terör, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele konularının ele alındığı bildirildi.

'GÖRÜNTÜ VERMİYORLAR'

Öte yandan Soylu, sınıra sıfır noktadaki Savaş Hudut Karakolu gözetleme kulesinde ilgili komutanlardan bilgi aldı. Soylu'nun "sınır hattında bir şeyler görebiliyor muyuz?" sorusu üzerine komutan, "Görüntü vermiyorlar, gördüğümüz anda etkisiz hale getiriyoruz." yanıtını verdi.

'ŞU ANDA BİR TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK'

Karakol çıkışında ise aynı komutanın "Şu anda sınır hattında bir teröristi etkisiz hale getirdik" demesi üzerine Soylu, bölgedeki güvenlik güçlerini tebrik etti. Soylu, ilçenin Öncül Mahallesi'nde ise Akçakale Geçici Barınma Merkezi'nde görev yapan çalışanların da talep ve sorunlarını dinledi.