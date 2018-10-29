Ahmet Hakan: 'Padişah torunuyum' diyenleri anında ıskartaya çıkartıyor ya, yaşasın cumhuriyet

Ahmet Hakan,"İşte bunlardan dolayı Yaşasın Cumhuriyet!" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yaşasın Cumhuriyet" ifadesini kullanmasının gerekçelerini anlattı.

Hakan, şunları söyledi:

— Kendisine düşmanlık yapanlara bile 'eşit yurttaşlık' hakkı tanıyor ya, 'Şehzadeyim', 'padişah torunuyum' falan diyenleri anında ıskartaya çıkartıyor ya, aileden, sülaleden gelen her türlü ayrıcalığı yerlere çalıyor ya, halk çocuklarının halkın oylarıyla iktidar olmasına imkân veriyor ya, saltanat rejimlerinin riyakârlıklarını ortadan kaldırıyor ya, kapı kulluğunun, dalkavukluğun yerine fazileti koyuyor ya, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeyi hedef alıyor ya… İşte tam da bunlar nedeniyle Yaşasın Cumhuriyet