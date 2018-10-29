'Arda Turan, yeni doğan bebeği için 41 tane koç kestirdi'

Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın iddiasına göre, doğum sırasında da eşinin yanında olan Turan yeni doğan bebeği için 41 tane koç kestirdi.

Turan, kestirdiği koç etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

'ASLIHAN'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS'

Turan, doğumdan sonra şunları söylemişti:

— Çocuk çok iyi çok şükür. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Enteresan bir his. Çok ufak. Korku, üstüne titreme başka bir hissiyat. 3 kilo doğdu. Aslıhan'dan müthiş performans. Aslıhan çok güçlü bir kadın. İnsan hiç hissetmediği bir şeyi hissediyor. Doğuma girmeyecektim Aslıhan son anda ‘gel ‘ dedi. Girdim. İnsan o filmlerdeki gibi sarılı bir bebek çıkacak sanıyor. Çıkan bambaşka bir şey. Çok değişik bir his.