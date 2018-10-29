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12:04 29 Ekim 2018
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    Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

    Erdoğan'dan Anıtkabir'deki 29 Ekim töreninde 3. havalimanı vurgusu: Tarihi açılış Türkiye'nin gücünün sembolüdür

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Türkiye
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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden ve Özel Defteri imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünü İstanbul'daki dünyanın en prestijli havalimanlarından birini açarak kutluyoruz. Bu tarihi açılış, Türkiye'nin gücünün, kararlılığının, 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve başkanlığındaki devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

    Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
    © AA / Kayhan Özer
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    "Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümünde Türk milletini temsilen manevi huzurundayız. Bu vesiliyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugünü İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış, Türkiye'nin gücünün, kararlılığının, 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun."

    Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP lideri Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve çok sayıda devlet görevlisi katıldı.

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    Etiketler:
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Fuat Oktay, Devlet Bahçeli, Hulusi Akar, Mustafa Destici, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, Ankara
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