Tarımda makine satılmıyor, üretim durdurma gündemde

TL'nin yabancı para cinsi karşısında tarihi değer kayıpları ekonomik krizi tetikledi. Türkiye'de birçok sektör, derin yaralar alırken en büyük darbeyi alanlardan biri de tarım sektörü oldu.

Tarım Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, yakın zamanda yaptığı açıklamada dövizde yaşanan dalgalanmaların traktör ve biçerdöver alımında ciddi durgunluğa sebep olduğunu kaydediyordu.

© Fotoğraf : Twitter Gerekçe ekonomik: Dyo Boya üretime ara veriyor

Yüksek fiyat artışı nedeniyle çiftçinin girdi alamaması ve üretimin düşmesi tarım makine ve ekipman sektöründe büyük daralmaya neden olmuş durumda. Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Genel Sekreteri Selami İleri, 25 yıldır sektörde olduğunu ilk kez bu kadar durgun bir dönem yaşandığını söylüyor.

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın aktardığına göre, sektörde satışların durma noktasına gelmesi nedeniyle işçi çıkarma, üretimi yavaşlatma veya durdurma gibi seçeneklerin değerlendiriliyor.

Selami İleri "Bu dönem tarım makine ve ekipmanları için satışların en yoğun olduğu dönem olarak bilinir. Bayiler gelir çeklerini verir, ürünleri alır, en hareketli dönem yaşanırdı. Fakat bu yıl ne gelen var, ne de satış" diyor ve ekliyor: "Özellikle gübre ve diğer girdilerdeki fiyat artışı nedeniyle tüketim azaldı. Gübre satışlarının üçte bir oranında azaldığı ifade ediliyor. Bu çiftçinin üretim yapmadığı, yapamayacağı anlamına geliyor. Üretim olmayınca tarım makina ve ekipmanı da alınmıyor."

Eylül ayı itibariyle traktör satışlarında yüzde 63 daralma yaşandığını belirten İleri, yüksek girdi fiyatları nedeniyle pancar üretiminde bir kaçış olduğunu söylüyor. Bütün bunların makina ve ekipman alımını azalttığını ve sektörün şu anda büyük bir durgunluk içinde olduğunu kaydediyor.

Ziraat Bankası'nın 25 bin liraya kadar yüzde 75 faiz indirimli küçük ekipman kredisi verdiğini vurgulayan Selami İleri; bu kredinin limitinin artırılması, dosya masraflarının devlet tarafından karşılanması ve yüzde 100 düşük faizli olarak verilmesinin sektörde satışları artırabileceğini ifade ediyor.