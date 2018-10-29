Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması: Oyalama olmasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada Suudi makamlarının soruşturmayı mümkün olan en kısa sürede neticelendirmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile yaptığı ortak basın toplantısında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Olayın sorumluları Suudi Arabistan'da tutuklandı. Onların da yürüttüğü bir soruşturma var. Bu konuda başsavcıların bilgi paylaşımı ve birlikte çalışmalarının da faydasını görüyoruz. Bu iş birliğinin devam etmesi gerekiyor ama zamana yayma ya da oyalama gibi olmasın. Bizim derdimiz bu. Bir an önce bu soruşturma neticelensin. Tüm dünya merak ediyor. Tüm gerçekler ortaya çıksın" dedi.

Washington Post yazarı Kaşıkçı cinayetini soruşturan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek için bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. Görüşme 1 saat 15 dakika sürmüştü.