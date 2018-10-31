Gülse Birsel: 'Uçuşlar yeni havalimanına alınacak' filan deniyor da bu milletin kolay kolay oradan uçacağı yok

Gülse Birsel, açılışı 29 Ekim'de yapılan İstanbul Havalimanı ile ilgili olarak "Kendi hesabıma Allah rızası için detaylı bir simülasyon istiyorum. Beni internet yoluyla İstanbul Havalimanı’na götürün, gezdirin" dedi.

Gülse Birsel, "Niye el âlemin plastik atık deposuyuz?" başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Havalimanı'na dair 'bilinmezliklere' yer verdi.

"Ben kendi hesabıma Allah rızası için detaylı bir simülasyon istiyorum. Beni internet yoluyla İstanbul Havalimanı'na götürün, gezdirin" diyen Birsel, sözlerine "Ama farklı bölgelerden hangi yollardan gidileceği, bu yolların farklı gün ve saatlerdeki trafik sıkışıklığı durumu olsun mesela. Metroyla, otobüsle, kendi aracımızla nereden, nasıl, günün hangi saatinde ne kadar zamanda gideriz görebilelim" diye devam etti.

Birsel, şunları kaydetti:

— Havaalanını terminal terminal gezebilelim. Bilgisayar oyunlarında olduğu gibi ‘check-in' kontuvarlarına gidelim, oradan pasaport kontrolüne uğrayıp sonra mağazaların, kafelerin olduğu yerleri görelim, yürüyen bantlarla kapılara geçelim. En azından Türk Hava Yolları'ndan bir domestik, bir uluslararası uçuşun evden uçağa binişe kadar olan kısmını bize birebir yaşatın.

— Bir de lütfen teknik bilgilerle biraz iç rahatlatın. Pistti, rüzgârdı, kuştu, güvenlikti, bir anlatıversin bir mühendis. Yoksa 31 Aralık'ta tüm uçuşlar yeni havaalanına alınacak filan deniyor da bu milletin kolay kolay oradan uçacağı yok. "Hele yılbaşı kalabalığı ve telaşında geçiş yapılacaksa ohoo… Kim bilir neler yaşanacak?" duygusu hâkim.

— Ha bir de. Madem o kadar turistiğiz, ayrıca artık transit merkeziyiz, öyleyiz böyleyiz, 5 yıl sonra yine havaalanları yetmeyecek belki… Atatürk Havalimanı da kalsaydı, sadece devlet erkânı ve özel uçaklar değil, biz sıradan ölümlüler oradan da uçabilseydik ne olurdu?