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08:34 31 Ekim 2018
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    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon

    Edirne'ye kur turizmi: Yunan ve Bulgarlar pazar alışverişi için geliyorlar, esnaf 'Kalanı haftaya getirirsin' diyor

    © REUTERS / Umit Bektas
    Türkiye
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    Kurların artmasına bağlı olarak genellikle cuma günleri erken saatlerde otobüslerle Edirne’ye gelen Bulgar ve Yunan müşteriler cuma, cumartesi ve pazar günleri kurulan halk pazarında, Arasta Çarşısı’nda, Kapalı Çarşı’da ve Saraçlar Caddesi’ndeki dükkanlardan alışveriş yapıyor.

    Kurdaki artış Edirne esnafına yaradı. Bulgaristan ve Yunanistan'dan alışveriş turları başlayınca dükkân camları Bulgarca ve Yunanca fiyat listeleriyle donandı. Bulgarca web siteleri, mini alışveriş sözlükleri hazırlandı. Belediye şehre daha fazla turist çekmek için Bulgarca ve Yunanca tanıtım yapmaya başladı.

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    © Ruptly .
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    İdris Emen'in Hürriyet'teki haberine göre, kurların artmasına bağlı olarak genellikle cuma günleri erken saatlerde otobüslerle Edirne'ye gelen Bulgar ve Yunan müşteriler cuma, cumartesi ve pazar günleri kurulan halk pazarında sebze, meyve ve kıyafet, Arasta Çarşısı'nda hediyelik eşya, Kapalı Çarşı'da yerel ürünler, Saraçlar Caddesi'ndeki dükkânlardan ise kozmetik ürün, elbise gibi ürünleri satın alıyor.

    Bu bölgede bulunan dükkânların camları Bulgarca ve Yunanca fiyat listeleriyle donatılmış. Birçok dükkanda Bulgarca veya Yunanca bilen en az bir personel çalıştırılıyor. Bulgar vatandaşı olan Türk asıllı Güllühan Ali de onlardan biri. Temizlik ürünleri satan bir dükkânda çalışan Ali, "Bulgaristan'da 100 lira olan bir temizlik ürününü biz burada 70-80 liraya satıyoruz. Bu yüzden bizden almayı tercih ediyorlar" diyor.

    7 GÜN GELİYORLAR

    Şehrin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi'nde bulunan bir parfüm dükkânındaki ürünlere ilgi büyük. Kente gelen yabancı müşterilerin çoğunun parfüm satın aldığını söyleyen esnaf Fuat Tekin, "Bu dönem yoğunluğumuz çok iyi. Freeshop'tan daha ucuza satış yaptığımız için bizden alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Genelde hafta sonları Bulgarlara, hafta içi de Yunanlara satış yapıyoruz. Ayda ortalama iki kez gelen müşterilerimiz var" diyor. Müşterilerden Selanikli Maria Papadopulo, "Bugün birkaç arkadaşımla geldik. Önce biraz şehri gezdik. Şimdi alışveriş yapıyoruz. Her şey Yunanistan'dan daha ucuz" diyor.

    DİL ÖĞRENİYORLAR

    Edirne'de 10 yıldır zabıtalık yapan Mehmet Savruk halk pazarında görev yapıyor. Bulgarca bildiği için Bulgar müşterilerin sorunlarıyla ilgilendiğini söyleyen Savruk, "Biraz Bulgarca biliyordum. Daha sonra kursa giderek Bulgarcamı geliştirdim. Bir sorun olduğunda pazar esnafı bana haber veriyor. Ben de Bulgar müşterilere yardımcı oluyorum" diyor.

    Turist, tatil, turizm
    © Fotoğraf : DHA
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    Esnafla yabancı müşteriler arasında zaman zaman yaşanan iletişim problemini azaltmak için kooperatifler esnafa Bulgarca mini sözlükler dağıtılmış. Sözlükler sayesinde iletişim sorununu çözmeyi hedeflediklerini söyleyen Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, "Esnafın yabancı müşterilerle ticari iletişim kurması için 250 kelimelik Bulgarca bir mini alışveriş sözlüğü hazırlayıp esnafa dağıttık. Esnaf sözlükte yer alan kelimeleri ezberleyerek Bulgar müşterilerle daha iyi iletişim kuruyor. Önümüzdeki hafta da Yunanca sözlük dağıtacağız" ifadesini kullanıyor.

    5 yıldır pazarda tezgah açan Bayram Ihlamur, "Müşteri bir şeyin fiyatını sorduğunda sözlüğe bakıp Bulgarcasını söylüyoruz. Böylece daha iyi iletişim kuruyoruz" diye konuşuyor.

    'KALANI HAFTAYA GETİRİRSİN'

    Edirne'ye daha çok turist çekmek için hem Bulgarca hem de Yunanca tanıtım yaptıklarını söyleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise "Bir Bulgar ziyaretçi ortalama 100 ile 150 Leva arasında, bir Yunan ziyaretçi ise 50 ila 80 Euro arasında alışveriş yapıyor.

    Edirne esnafı ile müşteriler arasında komşuluğa dayanan bir ilişki var. Esnaf parası çıkmayan müşteriye, ‘Kalanını haftaya verirsin' diyerek veresiye de veriyor" dedi.

    Etiketler:
    esnaf, alışveriş, pazar, sebze, meyve, Edirne Belediyesi, Recep Gürkan, İdris Emen, Bulgaristan, Yunanistan, Edirne, Türkiye
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