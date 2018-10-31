BOTAŞ'ın 'doğalgaz indirimi' kararı: Elektrik üreticilerine var, konut ve sanayi tüketicilerine yok

BOTAŞ elektrik üreticilerine sattığı doğalgazda 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere yüzde 9 indirime gitti.
Reuters'a bilgi veren sektör kaynakları, konut ve sanayi tüketicilerine satılan doğalgaz fiyatında bir değişim olmadığını kaydetti.
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), elektrik üreticilere satılan doğalgazda yüzde 9 indirime gitti.
BOTAŞ elektrik üreticilerine sattığı doğalgazda 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere yüzde 9 indirime gitti.
Reuters'a bilgi veren sektör kaynakları, konut ve sanayi tüketicilerine satılan doğalgaz fiyatında bir değişim olmadığını kaydetti.
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