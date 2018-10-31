CHP'li Torun: Mansur Yavaş, aday olmak için çaba göstermiyor

Seyit Torun, Habertürk'ten Kübra Par'a konuştu.

Torun partisinin, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için aday gösterip göstermeyeceği sorusunu "Aday olursa değerlendiririz. Sonuçta herkesin aday adayı olma hakkı var. Aday adayı olduğunda elbette ki yetkili kurullar adaylığını değerlendirir" diye yanıtladı.

Torun, Par'ın "Diyelim ki aday adaylığını açıkladı. Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir için CHP adayı olması olasılık dahilinde mi?" sorusu üzerine şunları söyledi:

— Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir kişinin şu anda aday olmasının ne kadar doğru olacağı tartışılır ama bunun kararını tek başıma veremem. Ona yetkili kurullar karar verir.

Par, daha sonra Torun'a "2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Ankara için adayı Mansur Yavaş'tı. Az bir oyla seçimi kaybetmişti. Sonrasında da CHP'den istifa etmişti. Şu sıralar adı hem CHP hem de İYİ Parti için geçiyor. Mansur Yavaş'ın CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması ihtimali var mı?" sorusunu yöneltti. Torun'un buna cevabı ise şu oldu:

— Onu yetkili kurullar bilir. Açıkçası şu anda onunla ilgili bir bilgim yok. Ama bakıldığında Mansur Yavaş, bugüne kadar CHP'den aday olma anlamında çok fazla bir gayret göstermedi. Bu yapının içerisinde pek fazla yer almadı. Halkımız çok çabuk unutuyor, gündemde olmayınca pek hatırlayamıyor. Bu süreç içinde kendisini biraz daha fazla hatırlatmalıydı.